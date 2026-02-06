Las obras toman la calle de las Setas en Alicante: “Esperamos que acaben antes de Semana Santa”

"Es incómodo, pero es lo que hay". Esta frase resume estos días el ambiente en la calle San Francisco de Alicante, conocida popularmente como la calle de las Setas. Y es que esta semana han arrancado las esperadas obras de remodelación de una de las vías más transitadas de la ciudad, con el compromiso municipal de que los trabajos estarán terminados antes de Semana Santa. Mientras tanto, la imagen ha cambiado por completo: vallas ocupando parte del recorrido, setas desmontadas, obreros lijando el pavimento y turistas fotografiando los huecos que han quedado en el suelo.

El polvo, los tramos cortados y el ruido forman ya parte del paisaje cotidiano. La mayoría de comerciantes asume las molestias como un mal necesario, aunque no esconden su inquietud por los plazos. La actividad comercial, especialmente la vinculada a la hostelería y a las tiendas de ropa y calzado, se ve afectada en un momento clave del año, cuando empieza a prepararse la temporada fuerte de ventas con la llegada del buen tiempo y los primeros cruceros.

Deben acabar antes de Semana Santa, es que deben. En marzo llegan los cruceros y la calle va a estar patas arriba María José Batallé — Comerciante de la calle

María José Batallé, comerciante de la calle, relata que el primer día los trabajos comenzaron con intensidad. "Empezaron el lunes 2 de febrero muy fuerte, se llevaron las tres setas que teníamos en este tramo y ahí se ha quedado el agujero con vallas. Los extranjeros hacen fotos y luego se avisan entre ellos por internet. Veremos qué consecuencias trae esto". Su mayor preocupación es el calendario: "Deben acabar antes de Semana Santa, es que deben. En marzo llegan los cruceros y la calle va a estar patas arriba. A una papelería, un estanco o la lotería les afecta menos porque tienen clientes habituales, pero a las tiendas de ropa nos fastidia mucho porque ya pondríamos el avance de temporada y no podemos".

"Parece que van rápido, nos dijeron que sería por tramos y así está siendo. Han empezado por la parte más cercana a Calvo Sotelo y los tramos que están haciendo los veo ágiles Marisol Moreno — Comerciante de la calle

Más optimista se muestra Marisol Moreno, comerciante de la calle, que destaca la rapidez con la que avanzan los trabajos en los primeros días. "Parece que van rápido, nos dijeron que sería por tramos y así está siendo. Han empezado por la parte más cercana a Calvo Sotelo y los tramos que están haciendo los veo ágiles", comenta esta comerciante. Aunque admite que el polvo y el lijado resultan incómodos para turistas y peatones, considera que la reforma era imprescindible. "Son años esperando esta actuación y por aquí pasa muchísima gente", reconoce Moreno.

La terraza la podemos montar porque nos han respetado parte del hueco, pero nadie se va a sentar al lado de las obras. Ni en la nuestra ni en la de al lado Cosme Nedelko — Hostelero

Terrazas vacías y dudas

En los locales de hostelería el impacto es todavía más visible. Cosme Nedelko, propietario de un establecimiento con terraza, explica que el espacio exterior ha quedado prácticamente inutilizable. "La terraza la podemos montar porque nos han respetado parte del hueco, pero nadie se va a sentar al lado de las obras. Ni en la nuestra ni en la de al lado", afirma este hostelero. Además, señala una de las grandes incógnitas que comparten muchos comerciantes: el regreso de las emblemáticas setas. "No sabemos cuándo van a volver. Si lo harán todas a la vez cuando termine la obra o si irán colocándolas por tramos. Estaría bien saberlo", apunta Nedelko.

Tendrían que haber empezado antes de Navidad, pero al menos lo han hecho ahora. Esperemos que acaben para Semana Santa, porque si no, sí que nos fastidian Adela Asensi — Comerciante de la calle

Adela Asensi coincide en que las molestias son inevitables, sobre todo para los restaurantes. "Claro que molesta, sobre todo a los que tienen que sacar sillas y sombrillas, pero es necesario. Hay que dejar que trabajen y esperar que lo dejen bonito", señala Asensi quien considera acertado que las obras se hayan iniciado en febrero, un mes más flojo para el comercio. "Tendrían que haber empezado antes de Navidad, pero al menos lo han hecho ahora. Esperemos que acaben para Semana Santa, porque si no, sí que nos fastidian".

Por lo menos no han cortado el paso y han empezado en febrero. Estamos inquietos por si no acaban a tiempo, pero confiamos en que sí Juan Utrera — Comerciante de la calle

"Que estén las setas es imprescindible para esta calle", apunta Juan Utrera, otro de los comerciantes, quien resume el sentir general de la calle: "Todas las obras son molestas: ruido, polvo y gente que no pasa. Por lo menos no han cortado el paso y han empezado en febrero. Estamos inquietos por si no acaban a tiempo, pero confiamos en que sí".

Un proyecto para recuperar las setas

La remodelación de la calle San Francisco arrancó a principios de febrero con el objetivo de concluir antes de los días festivos de finales de marzo y principios de abril, pese a que el contrato concede a la empresa adjudicataria un plazo de tres meses. El compromiso fue adquirido por el equipo de gobierno del PP con los comerciantes el pasado mes de enero.

El proyecto afecta a 220 metros divididos en tres tramos: desde la plaza Calvo Sotelo hasta la calle Jerusalén, de ahí hasta Navas y, finalmente, hasta Castaños. En primer lugar, se están desmontando las setas para ser reparadas en un taller. La calle se divide en segmentos mediante vallado para permitir el paso de peatones por uno u otro lado, con rampas de acceso.

Tras convertirse en uno de los rincones más fotografiados de Alicante, el deterioro progresivo y la retirada de los juegos infantiles en 2024 habían alimentado la sensación de abandono. Ahora, el Ayuntamiento ha adjudicado un proyecto de renovación con un presupuesto de 111.150 euros para devolver a la calle de las Setas el aspecto que un día la convirtió en símbolo turístico y comercial del centro de la ciudad. Mientras tanto, comerciantes y vecinos miran el calendario con un deseo común: que las obras terminen antes de Semana Santa y que las setas vuelvan a ocupar su lugar.