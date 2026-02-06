La pólvora vuelve a Alicante: mascletà este domingo
El Mercadillo de Teulada acoge el primer disparo pirotécnico de 2026 con Pirotecnia Mediterráneo y ambiente festivo
Alicante volverá a vibrar con el sonido de la pólvora este domingo 8 de febrero con la primera mascletà del año 2026. El espectáculo pirotécnico tendrá lugar a las 14:00 horas en el Mercadillo de Teulada, después de que la Federación decidiera cambiar el emplazamiento habitual debido a la instalación de un circo en el Polígono de San Blas.
La encargada de inaugurar el calendario pirotécnico será Pirotecnia Mediterráneo, firma de Vilamarxant y ganadora del 36º Concurso de Luceros durante las Hogueras de 2025. La empresa dejó una huella imborrable el pasado 22 de junio, cuando disparó una mascletà que muchos consideran la mejor de la historia de las fiestas oficiales de Alicante. Ahora, asume la exigente y a la vez ilusionante misión de conquistar a un público ansioso de ruido, humo y pólvora.
La jornada festiva comenzará mucho antes del disparo. Las comisiones del sector cuatro han organizado un almuerzo popular que arrancará a las 11:30 horas, con barras, música y DJ, para animar la previa y convertir la mañana del domingo en una auténtica celebración.
Con esta mascletà, Alicante da el pistoletazo de salida a un nuevo año marcado por la tradición pirotécnica y el ambiente festivo que caracteriza a la ciudad.
Calendario completo de mascletás de 2025-2026
Las mascletás de antes de las Hogueras serán los siguientes días:
- Domingo, 22 de marzo. Casa del Mediterraneo. 14.00 horas. Pirotecnia Hermanos Ferrández.
- Domingo, 3 de mayo. San Gabriel. 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Sábado, 23 de mayo. La Condomina. 23.30 horas. Pirotecnia Valenciana.
- Domingo, 7 de junio. San Nicolás de Bari. 14.00 horas. Pirotecnia Alto Palancia
- Sábado, 13 de junio. Agatángelo Soler 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Miércoles, 17 de junio. Arribada del Foc. Fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Mediterráneo.
