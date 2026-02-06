Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena Hércules CFViviendas protegidas AlicanteFuturo de BarcalaBrotes sarampión AlicanteAdiós gripeCortes tráfico VoltaCE Europa vs Hércules CF
instagramlinkedin

La pólvora vuelve a Alicante: mascletà este domingo

El Mercadillo de Teulada acoge el primer disparo pirotécnico de 2026 con Pirotecnia Mediterráneo y ambiente festivo

"¡Por las barracas!": así ha sido la primera Mascletà "Pólvora tot l'any" en Alicante

"¡Por las barracas!": así ha sido la primera Mascletà "Pólvora tot l'any" en Alicante

Héctor Fuentes

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Alicante volverá a vibrar con el sonido de la pólvora este domingo 8 de febrero con la primera mascletà del año 2026. El espectáculo pirotécnico tendrá lugar a las 14:00 horas en el Mercadillo de Teulada, después de que la Federación decidiera cambiar el emplazamiento habitual debido a la instalación de un circo en el Polígono de San Blas.

La encargada de inaugurar el calendario pirotécnico será Pirotecnia Mediterráneo, firma de Vilamarxant y ganadora del 36º Concurso de Luceros durante las Hogueras de 2025. La empresa dejó una huella imborrable el pasado 22 de junio, cuando disparó una mascletà que muchos consideran la mejor de la historia de las fiestas oficiales de Alicante. Ahora, asume la exigente y a la vez ilusionante misión de conquistar a un público ansioso de ruido, humo y pólvora.

La jornada festiva comenzará mucho antes del disparo. Las comisiones del sector cuatro han organizado un almuerzo popular que arrancará a las 11:30 horas, con barras, música y DJ, para animar la previa y convertir la mañana del domingo en una auténtica celebración.

Con esta mascletà, Alicante da el pistoletazo de salida a un nuevo año marcado por la tradición pirotécnica y el ambiente festivo que caracteriza a la ciudad.

Calendario completo de mascletás de 2025-2026

Las mascletás de antes de las Hogueras serán los siguientes días:

Noticias relacionadas y más

  • Domingo, 22 de marzo. Casa del Mediterraneo. 14.00 horas. Pirotecnia Hermanos Ferrández.
  • Domingo, 3 de mayo. San Gabriel. 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
  • Sábado, 23 de mayo. La Condomina. 23.30 horas. Pirotecnia Valenciana.
  • Domingo, 7 de junio. San Nicolás de Bari. 14.00 horas. Pirotecnia Alto Palancia
  • Sábado, 13 de junio. Agatángelo Soler 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
  • Miércoles, 17 de junio. Arribada del Foc. Fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Mediterráneo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  2. La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
  3. Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
  4. Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
  5. Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante
  6. Un accidente en la A-70 dispara las retenciones hacia Alicante y complica los accesos desde Elche
  7. La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
  8. La Volta obligará a cortar el tráfico mañana en el centro y limitará el acceso a la estación de autobuses

La pólvora vuelve a Alicante: mascletà este domingo

La pólvora vuelve a Alicante: mascletà este domingo

Alicante reúne a jóvenes investigadores sobre tecnologías avanzadas para comprender la diversidad del cerebro

Alicante reúne a jóvenes investigadores sobre tecnologías avanzadas para comprender la diversidad del cerebro

La Policía Nacional investiga las pintadas vandálicas en la urbanización Les Naus en Alicante

El gobierno de Barcala afirma que desconocía que su edil de Urbanismo obtuvo un piso protegido en Alicante porque no ha abierto el expediente

El gobierno de Barcala afirma que desconocía que su edil de Urbanismo obtuvo un piso protegido en Alicante porque no ha abierto el expediente

El futuro de Barcala en Alicante, en manos de Abascal

El futuro de Barcala en Alicante, en manos de Abascal

El PPCV niega que las instalaciones del CAMP Santa Faz sufran problemas de salubridad

El PPCV niega que las instalaciones del CAMP Santa Faz sufran problemas de salubridad

Comerciantes y vecinos exigen medidas contra las colas en el Consulado de Argelia en Alicante

Comerciantes y vecinos exigen medidas contra las colas en el Consulado de Argelia en Alicante

Tres centros educativos de Alicante suman nuevos barracones por la falta de espacio

Tres centros educativos de Alicante suman nuevos barracones por la falta de espacio
Tracking Pixel Contents