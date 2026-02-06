Los profesores reanudan las protestas en Alicante: este día habrá concentraciones en los centros

Los profesores de Alicante y de toda la Comunidad Valenciana vuelven a la carga con nuevas protestas para presionar por la subida salarial, la bajada de ratios, la reducción de la burocracia, el aumento de las plantillas y una mayor protección del valenciano. Los sindicatos que convocaron la huelga del pasado 11 de diciembre (STEPV, CSIF, CCOO y UGT) han anunciado concentraciones a las puertas de los centros educativos el próximo martes, 10 de febrero.

La decisión de reanudar la movilización se ha producido después de la reunión mantenida este viernes con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy. Los sindicatos querían trasladarle la propuesta de calendario de negociación de los temas reivindicados, sin embargo, han acusado al número 2 de la conselleria de negarse a ver el documento y de devolvérselo bajo el argumento de que esto debe tratarse en la Junta de Portavoces y no en una reunión previa.

De hecho, el departamento autonómico ha emitido un comunicado en el que ha destacado "el compromiso adquirido por la consellera en la ronda de contactos celebrada con los sindicatos, a principios del mes de enero con el fin de consensuar un calendario de negociación para mejorar las condiciones laborales del profesorado". Asimismo, Educación ha confirmado que en la reunión se ha invitado a los cinco sindicatos a presentar sus propuestas en la Junta de Portavoces del próximo martes.

Los profesores de Alicante se plantan: urgen más personal y más sueldo / Rafa Arjones

"Menosprecio"

Sin embargo, STEPV, CSIF, CCOO y UGT han considerado esta actitud "una falta de respeto hacia los sindicatos y hacia el conjunto del profesorado que reclama las mejoras propuestas" por lo que han anunciado una nueva ofensiva contra la Administración autonómica. Las concentraciones serán un minutos antes del inicio de clase, a las 9 horas, en los colegios y a la hora del patio en el resto de centros.

También han mostrado su decepción ante esta respuesta que consideran que, nuevamente, "menosprecia al profesorado, ya que confiaban en un cambio de talante por parte de la Conselleria de Educación tras la toma de posesión como consellera de Carmen Ortí, quien manifestó claramente que atendería las propuestas de los sindicatos convocantes de las movilizaciones de este curso". STEPV, CSIF, CCOO y UGT han amenazado con convocar nuevas movilizaciones para conseguir sus reivindicaciones.