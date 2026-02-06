La provincia de Alicante registra casi medio centenar de incidencias de tráfico en una tarde marcada por accidentes y obstáculos en las principales vías

El tráfico en la provincia de Alicante vuelve a complicarse este jueves por la tarde. A las 16.58 horas, el balance de la Dirección General de Tráfico recoge 48 incidencias activas repartidas en 16 carreteras, con especial afección en los grandes ejes viarios de la costa y el interior.

La N-332 es, una vez más, la vía más castigada. Se han notificado obstáculos fijos y accidentes en tramos de El Campello, Torrevieja, Altea, Pedreguer, Jesús Pobre, El Verger, Bacarot, Torres y la Marina, algunos de ellos con retenciones asociadas y carriles afectados. En El Campello, por ejemplo, un accidente ha obligado a extremar la precaución en ambos sentidos de la circulación.

También la A-7 presenta numerosos puntos conflictivos, con incidencias en Altabix, Castalla, Raiguero de Bonanza, Turballos y El Realengo, este último con un corte total que se prolongará hasta mayo por obras de gran envergadura. A ello se suman obstáculos fijos y problemas derivados de accidentes que ralentizan la circulación en varios tramos.

La A-70 y la N-340 tampoco se libran de la jornada complicada, con accidentes en zonas como Bacarot, Fontcalent, Torrellano y Alcoy, mientras que la AP-7 acumula incidencias en Benidorm, Benissa, Agost y Plans, algunas vinculadas a obras y otras a obstáculos en la calzada.

En la red secundaria, carreteras como la CV-700, CV-705, CV-740, CV-753, CV-821 o CV-831 registran también accidentes, averías u obstáculos que obligan a circular con precaución, especialmente en comarcas como l’Alcoià, la Marina Alta y la Marina Baixa.

Desde Tráfico se recomienda consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje, reducir la velocidad en los tramos afectados y extremar la atención ante la presencia de obstáculos, trabajos de mantenimiento y siniestros aún activos.