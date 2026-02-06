Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena Hércules CFViviendas protegidas AlicanteMoción censura BarcalaBrotes sarampión AlicanteAdiós gripeCortes tráfico VoltaCE Europa vs Hércules CF
instagramlinkedin

La provincia de Alicante registra casi medio centenar de incidencias de tráfico en una tarde marcada por accidentes y obstáculos en las principales vías

La N-332 y la A-7 concentran buena parte de los problemas de circulación, con siniestros en El Campello, Torrellano, Bacarot y la Marina, además de cortes y obras activas en la AP-7 y carreteras secundarias

Carretera en mal estado en Mutxamel

Para ver este vídeo suscríbete a Información o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

L. Gil López

J. A. Giménez

J. A. Giménez

El tráfico en la provincia de Alicante vuelve a complicarse este jueves por la tarde. A las 16.58 horas, el balance de la Dirección General de Tráfico recoge 48 incidencias activas repartidas en 16 carreteras, con especial afección en los grandes ejes viarios de la costa y el interior.

La N-332 es, una vez más, la vía más castigada. Se han notificado obstáculos fijos y accidentes en tramos de El Campello, Torrevieja, Altea, Pedreguer, Jesús Pobre, El Verger, Bacarot, Torres y la Marina, algunos de ellos con retenciones asociadas y carriles afectados. En El Campello, por ejemplo, un accidente ha obligado a extremar la precaución en ambos sentidos de la circulación.

También la A-7 presenta numerosos puntos conflictivos, con incidencias en Altabix, Castalla, Raiguero de Bonanza, Turballos y El Realengo, este último con un corte total que se prolongará hasta mayo por obras de gran envergadura. A ello se suman obstáculos fijos y problemas derivados de accidentes que ralentizan la circulación en varios tramos.

La A-70 y la N-340 tampoco se libran de la jornada complicada, con accidentes en zonas como Bacarot, Fontcalent, Torrellano y Alcoy, mientras que la AP-7 acumula incidencias en Benidorm, Benissa, Agost y Plans, algunas vinculadas a obras y otras a obstáculos en la calzada.

En la red secundaria, carreteras como la CV-700, CV-705, CV-740, CV-753, CV-821 o CV-831 registran también accidentes, averías u obstáculos que obligan a circular con precaución, especialmente en comarcas como l’Alcoià, la Marina Alta y la Marina Baixa.

Noticias relacionadas

Desde Tráfico se recomienda consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje, reducir la velocidad en los tramos afectados y extremar la atención ante la presencia de obstáculos, trabajos de mantenimiento y siniestros aún activos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
  2. La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
  3. Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
  4. Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
  5. Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante
  6. Un accidente en la A-70 dispara las retenciones hacia Alicante y complica los accesos desde Elche
  7. La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
  8. El Ayuntamiento de Alicante devuelve más de medio millón a la Generalitat por retrasos en la puesta en marcha del programa de itinerarios sociales

Sanidad reclama de nuevo al Gobierno más de mil millones por la asistencia a pacientes de otras comunidades y de países

Sanidad reclama de nuevo al Gobierno más de mil millones por la asistencia a pacientes de otras comunidades y de países

Tarde complicada para el tráfico en la provincia: ojo a esto si vas a conducir

Los profesores reanudan las protestas en Alicante: este día habrá concentraciones en los centros

Los profesores reanudan las protestas en Alicante: este día habrá concentraciones en los centros

El Ayuntamiento ejercerá el derecho de compra preferente con las polémicas viviendas protegidas de Alicante "para evitar la especulación"

Alicante convoca el primer certamen escolar de pintura dedicado a la Santa Faz

Alicante convoca el primer certamen escolar de pintura dedicado a la Santa Faz

Las obras toman la calle de las Setas en Alicante: “Esperamos que acaben antes de Semana Santa”

Las obras toman la calle de las Setas en Alicante: “Esperamos que acaben antes de Semana Santa”

Tecnología con firma alicantina que descarta efectos secundarios de nuevos fármacos en el corazón

Acuerdo entre el Ayuntamiento de Alicante y las Hogueras: este es el espacio que acogerá la Gala de Candidatas 2026

Acuerdo entre el Ayuntamiento de Alicante y las Hogueras: este es el espacio que acogerá la Gala de Candidatas 2026
Tracking Pixel Contents