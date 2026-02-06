Sanidad incorpora una hoja de seguimiento en la historia clínica de Primaria de la mutilación genital femenina

Durante 2025 se han diagnosticado a 66 mujeres afectadas por mutilación genital femenina en los diferentes departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. Del total, 34 son pacientes valoradas en la unidad de referencia autonómica para la cirugía reconstructiva del Hospital Universitario Doctor Peset y 9 de ellas fueron intervenidas quirúrgicamente. Entre todos los casos se citan dieciocho mujeres que sufrieron esta agresión en la provincia de Alicante.

Actualmente hay 137 mujeres en seguimiento activo por los profesionales de atención psicosexual de esta unidad de referencia que se creó en 2016. En ella se presta atención especializada a las mujeres afectadas y constituye un recurso clave dentro de la red asistencial del sistema sanitario público.

Tolerancia cero

Estos datos se han dado a conocer durante la jornada "10 años de abordaje de la mutilación genital femenina en la Comunidad Valenciana", que se ha organizado con motivo de la conmemoración, cada 6 de febrero, del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina y ha sido inaugurada por la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador.

También en 2016 se publicó el primer protocolo de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina, cuya finalidad era establecer un marco común de actuación para todo el sistema sanitario valenciano en materia de detección, prevención y atención integral.

En estos diez años se han diagnosticado 340 mujeres afectadas por mutilación genital femenina en la Comunidad. En cuanto a la Unidad de Referencia se ha valorado en este tiempo a 204 mujeres y se han realizado 58 intervenciones quirúrgicas de reconstrucción.

Protocolo actualizado

Durante su intervención, Begoña Comendador ha destacado que la Conselleria de Sanidad “ha dado un paso más en 2025 actualizando el primer protocolo, con el objetivo de reforzar la prevención y la continuidad asistencial”.

En este sentido, la directora general ha explicado que “además, se han incorporado nuevas herramientas como la hoja de seguimiento específica en la historia clínica de Atención Primaria y la alerta de mutilación genital femenina, que facilitan el seguimiento coordinado de las niñas en riesgo y refuerzan el trabajo conjunto entre profesionales sanitarios y del ámbito social”.

“De esta manera, la Conselleria de Sanidad sigue reforzando su estrategia de atención y prevención de la mutilación genital femenina, una práctica reconocida como una forma de violencia sexual contra mujeres y niñas con graves consecuencias para su salud física, sexual, reproductiva y psicológica”, ha añadido.

Matronas y pediatras

La directora general ha puesto en valor el papel clave que está desarrollando la Atención Primaria en materia de prevención. “Es el ámbito con mayor cercanía a las familias y donde profesionales como las trabajadoras sociales sanitarias, las matronas y el personal de Pediatría desarrollan una labor esencial que va más allá de la atención clínica, incorporando seguimiento y acompañamiento desde una perspectiva intercultural y comunitaria”, ha matizado Begoña Comendador.

La estrategia de la Conselleria de Sanidad se basa en un enfoque intersectorial que integra la colaboración con los servicios sociales, el sistema judicial y el tejido asociativo y comunitario. Esta coordinación resulta esencial para garantizar intervenciones coherentes y proteger de manera efectiva a las niñas en riesgo.

Colegio de Enfermería

Por su parte, el Colegio de Enfermería de Alicante se suma a la conmemoración destacando el lema de 2026: “Hacia 2030: no se puede poner fin a la mutilación genital femenina sin un compromiso y una inversión sostenidos”. La ONU subraya que acabar con esta práctica requiere la implicación continuada de gobiernos, sociedad civil y comunidades, así como financiación estable.

La mutilación genital femenina, recuerdan desde la entidad, es una grave violación de los derechos humanos que provoca importantes consecuencias físicas y psicológicas —dolor crónico, infecciones, complicaciones en el parto, ansiedad o depresión— y vulnera derechos fundamentales como la salud, la integridad física y los derechos de la infancia. Aunque está prohibida internacionalmente, sigue presente en una treintena de países y millones de niñas continúan en riesgo; se estima que 4 millones podrían sufrirla en 2026.

Desde el ámbito sanitario valenciano se destaca el papel clave de las matronas en la detección y prevención. La Comunidad Valenciana cuenta con un protocolo específico y con una unidad de referencia para cirugía reconstructiva en el Hospital Doctor Peset, donde en 2025 se diagnosticaron 66 mujeres afectadas y 9 fueron intervenidas. La práctica está penada en España con prisión de 6 a 12 años.

El Colegio recuerda además la labor de su Grupo de Trabajo de Enfermería contra la Violencia de Género, que ofrece información, formación y apoyo profesional y social para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres en todas sus formas.