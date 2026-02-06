Sanidad reclama de nuevo al Gobierno más de mil millones por la asistencia a pacientes de otras comunidades y de países

La Conselleria de Sanidad reclama una vez más que el Gobierno de España abone los 1.039,7 millones de euros que asegura le adeuda por la falta de compensación del Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria. Es decir, por la asistencia sanitaria prestada en la Comunidad Valenciana a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras.

La magnitud de esta cantidad que el ejecutivo central adeuda a la Generalitat es equivalente al 11,33% del presupuesto global destinado a Sanidad.

"Desde 2023 el compromiso del Consell con la sanidad pública valenciana es evidente tal y como queda reflejado en el incremento que año tras año se destina al presupuesto de Sanidad. Un esfuerzo que lamentablemente contrasta con la indiferencia del Gobierno de España al mantener una deuda que más que perjudicar a la Generalitat, perjudica a toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, lo que sumado a la infrafinanciación global ocasiona un doble agravio", señala la administración autonómica en un comunicado.

Municipios de la provincia de Alicante donde los extranjeros superan a los locales en número de habitantes / Héctor Fuentes

Desplazados

Concretamente, el Ejecutivo central debe a la Generalitat Valenciana, a través del Fondo de Garantía Asistencial, 23,1 millones de euros por la asistencia en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades entre julio de 2012 y diciembre de 2013, así como 887,4 millones de euros más por la asistencia a personas desplazadas en Atención Especializada entre julio de 2012 y hasta la actualidad.

Además, el Gobierno de España también tiene pendiente el pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, de más de 30,9 millones de euros. Esta cantidad es la suma de las liquidaciones de los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2023 (restan por compensar 8,2 millones), así como 11,2 del año 2024 y 11,5 millones del año 2025.

Extranjeros

Por último, el Gobierno central ha de hacer frente, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, a otros 98,3 millones de euros por la liquidación sobre la facturación generada en la Comunidad Valenciana por la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras.

Recuerdan desde el gobierno autonómico que la Comunidad Valenciana es un territorio de recepción tanto de personas desplazadas de otras comunidades autónomas como de personas procedentes de otros países. Desde la Conselleria de Sanidad se cumple con la responsabilidad de prestar la asistencia sanitaria a todas ellas.

Críticas

Sin embargo, la Generalitat entiende que la prestación de este servicio esencial "no está siendo compensado convenientemente" por el Gobierno de España según establece la normativa vigente, por lo que la deuda contraída está causando un daño importante a toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana.