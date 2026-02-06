Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tampm expone en el Congreso los problemas de personal y medios en las prisiones de Alicante

150 funcionarios de cárceles de todo el país asisten a unas jornadas donde el PP les promete que les harán agentes de la autoridad si llegan al Gobierno

Los asistentes a las jornadas en el Congreso de los Diputados.

Los asistentes a las jornadas en el Congreso de los Diputados. / INFORMACIÓN

P. Cerrada

Los delegados del sindicato "Tu abandono me puede matar" (Tampm) han expuesto esta semana en unas jornadas en el Congreso de los Diputados los problemas de personal y medios que afectan a las dos prisiones de la provincia de Alicante -Fontcalent y Villena- y han denunciado el abandono institucional que sufren. Por su parte, el Partido Popular ha reiterado su compromiso con los trabajadores de nombrarles como agentes de la autoridad si llegan al Gobierno, según informa el sindicato.

La Sala Constitucional del Congreso de los Diputados acogió el pasado lunes unas jornadas sobre funcionarios de prisiones a instancias del PP y al acto acudieron 150 funcionarios que son delegados de Tampm en centros de toda España. Por parte de la representación alicantina estuvieron funcionarios de Alicante Cumplimiento, el Hospital Psiquiátrico Penitenciario y del centro penitenciario de Villena, los cuales trasladaron su crítica situación.

El acto fue clausurado por el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, quien refrendó el compromiso de su formación con los trabajadores penitenciarios. Ante la representación de las delegaciones alicantina se consolidaron los siguientes compromisos si llegan al gobierno:

Agentes de autoridad: Nombramiento de los trabajadores como agentes de la autoridad.

Profesión de riesgo: Reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo.

Equiparación salarial: Trabajo activo por una equiparación salarial real.

Estatuto propio: Volver a presentar en el Congreso el estatuto propio de los trabajadores penitenciarios.

Durante las jornadas se hizo especial hincapié en la alarmante situación de Alicante Cumplimiento en Fontcalent, que "atraviesa una carencia de personal histórica. Esta precariedad es consecuencia directa de la apertura de nuevos servicios e instalaciones sin que se haya producido la necesaria ampliación de la plantilla, lo que compromete gravemente la seguridad y la salud laboral de los funcionarios", informa Tampm.

Asimismo, se denunció la "falta de medios especializados" en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent y la "alta conflictividad" que afronta el centro de Villena. "La escucha en el Congreso supone un hito para estos trabajadores, que exigen que estas promesas se conviertan en realidades legislativas urgentes para revertir el abandono que sufre la provincia", señalan desde "Tu abandono me puede matar".

