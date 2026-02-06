La masa de aire tropical empujada por la borrasca Leonardo persiste en estos municipios de Alicante

Calor y viento. Persisten las máximas tropicales con rachas fuertes en la provincia de Alicante, fenómenos provocados por la masa de aire tropical que ha empujado hacia la provincia la borrasca Leonardo.

Aunque es cierto que estas temperaturas máximas, que ayer marcaban los 24 y 25 grados en Alicante y Elche hoy bajarán un poco (hasta los 19 grados en ambos municipios), el tiempo seguirá siendo caluroso especialmente a mediodía y Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado hasta mañana sábado el aviso amarillo por fuerte viento y fenómenos costeros.

Según la Aemet, las rachas pueden alcanzar los 60 km/h y olas de hasta tres metros. Esta alerta es de "peligro bajo" lo que no implica extremar las precauciones en actividades marítimas y al aire libre; ayer mismo la Aemet recordaba la peligrosidad de las rachas fuertes por la caída de árboles, situación propiciada por las semanas de extrema humedad que llevamos y que provocan que las raíces pierdan agarre.

El tiempo en Alicante

La mañana arranca con ambiente tranquilo y cielos abiertos, pero a partir del mediodía aumenta la nubosidad y aparecen lluvias débiles con tormenta ocasional, acompañadas de viento intenso que se hará notar por la tarde. El tiempo tenderá a mejorar al final del día. Temperaturas entre 11 grados de mínima y 19 de máxima.

El tiempo en Elche

El inicio del día será estable y luminoso, con una sensación agradable, antes de un cambio claro a partir de las horas centrales, cuando llegan nubes y lluvia débil. El viento gana presencia por la tarde y refresca el ambiente. Temperaturas entre 8 grados de mínima y 19 de máxima.

El tiempo en Benidorm

Predominará un ambiente relativamente estable, con intervalos de nubes y escasa probabilidad de lluvia, aunque el protagonista será el viento fuerte, especialmente en zonas abiertas y cercanas al mar. La sensación térmica resultará más fresca de lo esperado. Temperaturas entre 12 grados de mínima y 17 de máxima.

El tiempo en Elda

La jornada se presenta variable, con nubosidad en aumento y lluvias débiles acompañadas de tormenta durante la tarde. El ambiente será fresco y algo desapacible en las últimas horas, aunque sin frío acusado. Temperaturas entre 8 grados de mínima y 17 de máxima.

El tiempo en Torrevieja

El cielo se mantendrá con nubes y claros, con posibilidad de alguna lluvia débil en la segunda mitad del día. El viento moderado aportará una sensación algo más fresca, especialmente cerca del litoral. Temperaturas entre 11 grados de mínima y 19 de máxima.

El tiempo en Orihuela

El día comenzará con cierta estabilidad, pero evolucionará hacia un escenario más gris, con lluvias débiles durante la tarde y viento que irá ganando intensidad. Ambiente cambiante y algo incómodo a última hora. Temperaturas entre 8 grados de mínima y 20 de máxima.

El tiempo en Alcoy

El ambiente será más invernal que en el resto de la provincia, con cielos variables y lluvia débil a partir del mediodía, acompañada de viento intenso que reforzará la sensación de frío. Temperaturas entre 8 grados de mínima y 16 de máxima.

El tiempo en Dénia

La jornada se presenta mayoritariamente estable y soleada, con pocas nubes y sin lluvias destacables. El viento moderado será el único elemento a tener en cuenta, sobre todo por la mañana. Temperaturas entre 11 grados de mínima y 20 de máxima.