El escándalo de la vivienda de protección pública de Les Naus llega a La Revuelta

Este miércoles es autor de 'La pelínsula de las casas vacías' y reciente ganador del Premio Nadal 2026 con 'La ciudad de las luces muertas', David Uclés, visitó a Broncano en La revuelta de RTVE. La charla, en la línea de divertimento crítico del programa, giró en torno a los "grandes temas" que han salpicado al de Úbeda los últimos meses.

Uno de estos temas, su rechazo a participar en unas jornadas organizadas por Pérez Reverte en las que participan, entre otros, el expresidente del Partido Popular José María Aznar y Espinosa de los Monteros (cofundador de Vox). Uclés habló del "detalle" que hizo que abandonara su participación y que causó un efecto dominó entre muchos otros invitados a dichas jornadas:

"Me invitan a una jornada sobre la Guerra Civil y hace unos días nos envían el cartel. En él yo veo un lema que la mitad de los figurantes no compartimos: '1936, la guerra que todos perdimos'. Yo he estado escribiendo una novela sobre el tema 15 años, intentando hacer un ejercicio objetivo sobre ella, y lo que no podía permitirme es firmar ese lema, porque la guerra la sufrimos todos, pero no la perdimos todos", señaló.

La vivienda (en Alicante)

Además de esta polémica se aludió a uno de los primeros discursos que se viralizó del autor en el que se dirigía expresamente a Isabel Díaz Ayuso haciendo un alusión y crítica directa al problema de los jóvenes y la vivienda. “Yo no quiero piso porque soy nómada, me he mudado 40 veces en el último año… pero son problemas de mi generación quiero compartirlo y hacerlo visible”, señaló en una charla en la que el mismo David Broncano se sinceró por haber recibido críticas al hablar de este tema:

“Yo digo esto muchas veces y la principal crítica es: ‘¿Pero éste qué va a decir? Si éste tiene dos casas’. Pero bueno… precisamente porque tenga esa suerte, no voy a dejar de hablar de un problema que afecta a todo el mundo. Es todo lo contrario”, dijo el cómico y presentador antes de añadir que "el problema es cuando no te toca (el problema de la vivienda) y dices 'pues ahí se queden'", a lo que Grison añadió rápidamente con sorna: "Menos mal que en Alicante están sacando ya pisos de protección oficial".

Este comentario, si bien no aparece en los reels y píldoras que ha compartido el programa en sus redes sociales se puede escuchar en el programa completo a través de RTVE Play.

También Wyoming

No es el único programa de cariz crítico y cómico que hace alusión al escándalo de 'Les Naus' de Alicante, el Gran Wyoming le dedicó también unos minutos en 'El intermedio' donde afirmó que "los tienen cuadrados".