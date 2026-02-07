Los bomberos rescatan a una gata encerrada en el balcón de un quinto piso en Alicante
Acofal denuncia este y otro caso que implica a dos felinos atrapados en un bajo comercial en obras tras recibir la alerta de vecinos
Los bomberos del SPEIS han rescatado este sábado a una gata que presuntamente llevaba días encerrada en el balcón de un quinto piso en el barrio alicantino de El Pla. El caso fue denunciado por la Asociación de Colonias Felinas de Alicante (Acofal) tras recibir la alerta de los vecinos sobre la situación de la mascota.
Según ha comunicado Conchi Llinares, presidenta de Acofal, la asociación Asoka se ha hecho cargo del animal, que va a pasar un reconocimiento veterinario pues se encuentra "muy delgada después de días en ese balcón".
"Gracias a los vecinos que no han mirado hacia otro lado y nos han llamado y llamado a la Policía Local. La gata ya no hubiera aguantado mucho más. Había un riesgo muy importante de que se precipitase desde el balcón o de que enfermase por falta de comida y agua", ha descrito Llinares sobre lo ocurrido.
Denuncia al responsable
En este sentido, ha anunciado que Acofal va a denunciar al responsable legal del animal, y señala que algunos vecinos declaran que no es la primera vez que ocurre un hecho así en la vivienda donde fue rescatada la gata.
A lo largo del viernes, Acofal presentó dos denuncias a la Policía Local por el caso de la gata del Pla, y por el de otros dos gatos que viven en un local a pie de calle ubicado en el centro de Alicante. A lo largo del proceso, ha contado con la colaboración de la Asociación de Protección Animal de El Campello (Apac), y la asesoría de la Coordinadora Animalista de la Comunidad Valenciana y la abogada M. Luisa Sierra.
La Policía Local abrió expedientes en cada caso, y de momento ya ha intervenido junto a los bomberos en el rescate del animal encerrado en El Pla, aun cuando algunos vecinos entrevistados por los agentes les dijeron que al gato sus dueños sí le daban comida y agua y le dejaban entrar y salir.
Otro caso en el centro de Alicante
Con el caso del bajo comercial, Acofal asegura que "hay personas dispuestas a darles de comer de momento. Hay que ir capturando y llevando a zonas seguras del castillo. Son gatos comunitarios que se ve que se han criado allí dentro y ahora les da miedo salir".
En el bajo comercial se estarían realizando obras que, señala Llinares, tendría que paralizar la Policía Local hasta que se capture a los felinos y se pongan a salvo. Lamentan, no obstante, que por la coincidencia con el fin de semana esta tramitación no se aborde sino hasta el lunes y mientras tanto se siga sin poder rescatar a los gatos.
En todo caso, desde Acofal han querido agradecer al SPEIS y a la Policía Local por haber "demostrado una sensibilidad enorme" durante la actuación.
