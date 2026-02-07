Menor afluencia de la prevista en una nueva jornada de colas en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización de inmigrantes: "Hoy no es nada"
La Policía Nacional mantiene el dispositivo de seguridad, con accesos controlados y vallas en la calle Pintor Velázquez
La jornada de este sábado en el Consulado de Argelia en Alicante se está desarrollando con una afluencia sensiblemente menor a la esperada, después de una semana de gran concentración de inmigrantes en la calle Pintor Velázquez, donde se ubica la oficina consular. Durante los últimos días, varios cientos de ciudadanos argelinos están acudiendo al consulado para realizar trámites vinculados a la regularización extraordinaria de extranjeros que el Gobierno prevé poner en marcha el próximo mes de abril.
La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a este diario que el de hoy está siendo un día "mucho más tranquilo" en comparación con las jornadas anteriores, y que el próximo lunes volverá a abrir el consulado para continuar con los trámites. La previsión inicial apuntaba a una mayor afluencia durante el fin de semana, ante la llegada de personas que trabajan entre semana, algo que finalmente no se está produciendo.
Agentes de la Policía Nacional han vuelto a estar presentes, como ha venido ocurriendo durante toda la semana, desplegano un nuevo dispositivo de seguridad. Los accesos al tramo de la calle donde se forman las colas continúan cortados mediante vallas, y los agentes controlan la entrada de las personas.
"Hay gente que no trabaja, pero otros sí que venimos a eso", ha explicado a este diario Mohammed, fontanero de 26 años que esperaba en la cola. Vive en Alicante desde hace cinco años y asegura que "es difícil dejar a tu familia atrás, en Argelia no hay trabajo, está mal". En la misma línea se expresa Hammouda, otro ciudadano argelino que trabaja en el campo en Valencia y que ha aprovechado el sábado para desplazarse a Alicante. "Después de toda la semana viniendo mucha gente, sabíamos que hoy habría menos", señala.
La jurisdicción del Consulado de Argelia en Alicante abarca la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla, lo que ha provocado la llegada de ciudadanos argelinos procedentes de distintas comunidades autónomas para realizar trámites previos a la entrada en vigor de la regularización extraordinaria. Durante toda la semana se ha vivido un intenso trasiego de personas con este objetivo.
Los inmigrantes que desean acogerse a este proceso deben acreditar la ausencia de antecedentes penales en su país de origen. Para ello, los ciudadanos argelinos necesitan acudir al consulado para firmar un poder que autoriza a familiares en Argelia a solicitar dicha documentación.
Durante la semana se ha detenido al menos a cuatro personas. Dos de ellas por robos a compatriotas en las colas de la misma calle; otra por un delito de atentado, tras causar lesiones a un agente que trató de impedir que se colara en el consulado; y un comerciante chino de la zona, al golpear en la cabeza con un palo metálico a un ciudadano argelino. El incidente se produjo cuando el cliente acudió a comprar un sello de caucho y, al no disponer de él, intentó coger uno del mostrador, lo que derivó en una pelea.
Campaña de recogida de firmas
Por otro lado, los comerciantes del entorno continúan mostrando su preocupación. María José, propietaria de una joyería situada en la esquina de la calle Pintor Velázquez, ha asegurado a este diario que está siendo "una semana complicada". "Hoy no es nada", afirma en comparación a las colas que se han formado durante los últimos días.
Precisamente, comerciantes y vecinos del entorno del Consulado de Argelia en Alicante iniciaron este viernes una campaña de recogida de firmas para reclamar medidas inmediatas ante las aglomeraciones registradas desde hace una semana. Los afectados solicitan, principalmente, que los trámites se trasladen a otro emplazamiento en el extrarradio de la ciudad, al considerar que la situación está generando problemas de seguridad, convivencia, movilidad, salubridad y pérdidas económicas en los comercios.
Las hojas de firmas se encuentran en varios establecimientos de la zona, como la joyería o una farmacia cercana al consulado, donde este diario ha podido comprobar que ya se han recogido las primeras adhesiones.
