Vuelve el agujero frente a un hotel de la calle San Fernando de Alicante

Un agujero que parecía resuelto reaparece en la acera de la calle San Fernando. Lo hace justamente frente a la entrada del Hotel Álamo, cuya dueña, Manuela Graña, critica que la actuación municipal perjudique «otra vez» su negocio.

Clientes acceden al hospedaje sorteando el agujero que dejó la actuación incompleta del Ayuntamiento. / INFORMACIÓN

«De repente apareció ayer un señor con un capazo y se puso a tocar todos los ladrillos de la calle y levantarlos, y nos dejó toda la entrada del hotel así para todo el fin de semana», denuncia Graña.

Un socavón con historial

El agujero, que más bien era un socavón, apareció por primera vez en abril de 2024, y la dueña del hospedaje atribuyó la causa al peso de una grúa que puso sus soportes laterales en la acera. Meses después, Urbanismo atribuyó al hotel la responsabilidad del socavón tras determinar que había un problema con la acometida de saneamiento del edificio.

Noticias relacionadas

Finalmente reparado hace un año a costas del hotel, ahora un operario municipal ha vuelto a levantar (sin terminar de repararlo) el pavimento, que según describen trabajadores del establecimiento «no se encontraba del todo liso» al igual que en otros tramos de la calle.