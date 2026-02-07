Sábado de contrastes en Alicante: alerta naranja por fuerte oleaje en la costa y aviso por viento en el interior

El tiempo en la provincia de Alicante se complica este sábado con un doble episodio meteorológico. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada estará marcada por el viento en las primeras horas y un empeoramiento notable del estado del mar al atardecer.

La Aemet ha establecido dos focos de atención. En el interior de Alicante se establece alerta amarilla, activo desde las 08:00 hasta las 12:00 del mediodía. Se esperan rachas de viento del oeste que pueden alcanzar los 70 km/h.

Asimismo, la situación marítima empeorará drásticamente por la tarde. A partir de las 18:00 horas, se activa la alerta naranja en toda la línea de costa por fenómenos costeros. Se recomienda extremar la precaución en paseos marítimos y espigones al final del día.

A diferencia de situaciones anteriores de humedad tropical, el viento del oeste suele llegar más seco y recalentado a la costa, lo que mantendrá las temperaturas en valores suaves, aunque la sensación térmica en el interior será más fresca

El tiempo en Alicante

La mañana arranca con ambiente tranquilo y cielos abiertos, pero a partir del mediodía aumenta la nubosidad y aparecen lluvias débiles con tormenta ocasional, acompañadas de viento intenso que se hará notar por la tarde. El tiempo tenderá a mejorar al final del día con temperaturas entre 11ºC de mínima y 16 de máxima.

El tiempo en Elche

El inicio del día será estable, con una sensación agradable, antes de un cambio claro a partir de las horas centrales, cuando llegan nubes y lluvia débil. El viento gana presencia por la tarde y refresca el ambiente con temperaturas entre 9ºC de mínima y 15 de máxima

El tiempo en Benidorm

Predominará un ambiente con intervalos de nubes y escasa probabilidad de lluvia, aunque el protagonista será el viento fuerte, especialmente en zonas abiertas y cercanas al mar. La sensación térmica resultará más fresca de lo esperado con mínimas de 10ºC.

El tiempo en Elda

La jornada se presenta variable, con nubosidad en aumento y lluvias débiles acompañadas de un ambiente frío durante la tarde. Las temperaturas llegarán a bajar hasta los 6ºC.

El tiempo en Torrevieja

El cielo se mantendrá con nubes y claros, con posibilidad de alguna lluvia débil en la segunda mitad del día. El viento moderado aportará una sensación algo más fresca, especialmente cerca del litoral. Las temperaturas oscilarán entre 10ºC y 17ºC.

El tiempo en Orihuela

El día comenzará con cierta estabilidad, pero evolucionará hacia un escenario más gris, con lluvias débiles durante la tarde y viento que irá ganando intensidad. Las máximas llegarán hasta los 16ºC

El tiempo en Alcoy

El ambiente será más invernal que en el resto de la provincia, con cielos variables y lluvia débil a partir del mediodía, acompañada de viento intenso que reforzará la sensación de frío.Las mínimas serán de 5ºC.

El tiempo en Dénia

La jornada se presenta mayoritariamente nubosa con probabilidad de tormenta durante la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre 9ºC y 17ºC.