Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena Hércules CFViviendas protegidas AlicanteFuturo de BarcalaBrotes sarampión AlicanteAdiós gripeCortes tráfico VoltaCE Europa vs Hércules CF
instagramlinkedin

Sábado de contrastes en Alicante: alerta naranja por fuerte oleaje en la costa y aviso por viento en el interior

La AEMET mantiene activado el aviso hasta el mediodía

El viento complica la jornada en Alicante y obliga a la hostelería a desmontar las terrazas

El viento complica la jornada en Alicante y obliga a la hostelería a desmontar las terrazas

Alex Domínguez

Laura Morote

El tiempo en la provincia de Alicante se complica este sábado con un doble episodio meteorológico. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada estará marcada por el viento en las primeras horas y un empeoramiento notable del estado del mar al atardecer.

La Aemet ha establecido dos focos de atención. En el interior de Alicante se establece alerta amarilla, activo desde las 08:00 hasta las 12:00 del mediodía. Se esperan rachas de viento del oeste que pueden alcanzar los 70 km/h.

Asimismo, la situación marítima empeorará drásticamente por la tarde. A partir de las 18:00 horas, se activa la alerta naranja en toda la línea de costa por fenómenos costeros. Se recomienda extremar la precaución en paseos marítimos y espigones al final del día.

A diferencia de situaciones anteriores de humedad tropical, el viento del oeste suele llegar más seco y recalentado a la costa, lo que mantendrá las temperaturas en valores suaves, aunque la sensación térmica en el interior será más fresca

El tiempo en Alicante

La mañana arranca con ambiente tranquilo y cielos abiertos, pero a partir del mediodía aumenta la nubosidad y aparecen lluvias débiles con tormenta ocasional, acompañadas de viento intenso que se hará notar por la tarde. El tiempo tenderá a mejorar al final del día con temperaturas entre 11ºC de mínima y 16 de máxima.

El tiempo en Elche

El inicio del día será estable, con una sensación agradable, antes de un cambio claro a partir de las horas centrales, cuando llegan nubes y lluvia débil. El viento gana presencia por la tarde y refresca el ambiente con temperaturas entre 9ºC de mínima y 15 de máxima

El tiempo en Benidorm

Predominará un ambiente con intervalos de nubes y escasa probabilidad de lluvia, aunque el protagonista será el viento fuerte, especialmente en zonas abiertas y cercanas al mar. La sensación térmica resultará más fresca de lo esperado con mínimas de 10ºC.

El tiempo en Elda

La jornada se presenta variable, con nubosidad en aumento y lluvias débiles acompañadas de un ambiente frío durante la tarde. Las temperaturas llegarán a bajar hasta los 6ºC.

El tiempo en Torrevieja

El cielo se mantendrá con nubes y claros, con posibilidad de alguna lluvia débil en la segunda mitad del día. El viento moderado aportará una sensación algo más fresca, especialmente cerca del litoral. Las temperaturas oscilarán entre 10ºC y 17ºC.

El viento provoca la caída de chapa de un taller en Torrevieja

El viento provoca la caída de chapa de un taller en Torrevieja

INFORMACIÓN

El tiempo en Orihuela

El día comenzará con cierta estabilidad, pero evolucionará hacia un escenario más gris, con lluvias débiles durante la tarde y viento que irá ganando intensidad. Las máximas llegarán hasta los 16ºC

El tiempo en Alcoy

El ambiente será más invernal que en el resto de la provincia, con cielos variables y lluvia débil a partir del mediodía, acompañada de viento intenso que reforzará la sensación de frío.Las mínimas serán de 5ºC.

Noticias relacionadas

El tiempo en Dénia

La jornada se presenta mayoritariamente nubosa con probabilidad de tormenta durante la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre 9ºC y 17ºC.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
  2. Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
  3. Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante
  4. Un accidente en la A-70 dispara las retenciones hacia Alicante y complica los accesos desde Elche
  5. La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
  6. El Ayuntamiento ejercerá el derecho de compra preferente con las polémicas viviendas protegidas de Alicante 'para evitar la especulación
  7. La Volta obligará a cortar el tráfico mañana en el centro y limitará el acceso a la estación de autobuses
  8. El Ayuntamiento de Alicante devuelve más de medio millón a la Generalitat por retrasos en la puesta en marcha del programa de itinerarios sociales

Sábado de contrastes en Alicante: alerta naranja por fuerte oleaje en la costa y aviso por viento en el interior

Sábado de contrastes en Alicante: alerta naranja por fuerte oleaje en la costa y aviso por viento en el interior

Barcala, sin red en el PP: una crisis que le aísla y le obliga a purgar su equipo

Javier Romero se impone con el 70 % de los votos en las elecciones del Real Club de Regatas de Alicante

Javier Romero se impone con el 70 % de los votos en las elecciones del Real Club de Regatas de Alicante

La Policía Nacional investiga las pintadas vandálicas en la urbanización Les Naus en Alicante

El gobierno de Barcala afirma que desconocía que su edil de Urbanismo obtuvo un piso protegido en Alicante porque no ha abierto el expediente

Novedades en la cremà de las barracas de Especial de las Hogueras de Alicante

Novedades en la cremà de las barracas de Especial de las Hogueras de Alicante

El Ayuntamiento ejercerá el derecho de compra preferente con las polémicas viviendas protegidas de Alicante "para evitar la especulación"

El futuro de Barcala en Alicante, en manos de Abascal

El futuro de Barcala en Alicante, en manos de Abascal
Tracking Pixel Contents