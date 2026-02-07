Vox arrincona a Barcala por el caso de las viviendas protegidas de Alicante: "Tendrá que acabar pagando las consecuencias políticas"

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante ha reunido este sábado a dos centenares de personas en una comida celebrada en el restaurante Casa Salvi, en el Barrio Obrero. Durante el encuentro se escucharon consignas que pedían la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en plena crisis por el escándalo de las viviendas protegidas adjudicadas a personas del entorno del gobierno municipal.

En el acto se ha reiterado que el asunto de las viviendas protegidas no quedará impune. En la nota de prensa enviada por la formación, recalcan que llegarán hasta el fondo del caso, exigirán todas las responsabilidades políticas necesarias y han advertido que "Luis Barcala tendrá que responder por su gestión y acabar pagando las consecuencias políticas".

Robledillo mantiene el tono

La portavoz municipal de la formación ultra, Carmen Robledillo, quien también fue coreada como "alcaldesa", estuvo acompañada por sus compañeros ediles Juan Utrera y Oscar Castillo, así como por las diputadas autonómicas Ana Vega y Julia Llopis, con lo que el partido ha querido mostrar unidad en un momento en el que sus cuatro votos son fundamentales para decidir el futuro de Barcala ante la posibilidad planteada por Esquerra Unida de presentar una moción de censura.

Participantes del acto de Vox, en el Barrio Obrero. / INFORMACIÓN

Después de que en el pleno extraordinario del pasado jueves Robledillo exigiese hasta en dos ocasiones la dimisión del alcalde, el partido ha optado por guardar silencio a la espera de instrucciones desde Madrid sobre la estrategia a seguir en Alicante. Sin embargo, en el acto de este sábado han mantenido el tono beligerante con Barcala, señalando su responsabilidad política, pero sin aclarar todavía su postura ante una hipótetica moción de censura.

Se reafirman como "única alternativa real"

Desde el partido se reafirman como la única "alternativa real" al gobierno del Partido Popular y a "una izquierda incapaz de gestionar", reivindicando como propio un proyecto político que "escucha a la calle y canaliza el malestar ciudadano". Asimismo, al acto ha acudido, entre otros representantes vecinales, José Caracena, de la Asociación de Vecinos “Juntos Avanzamos” de Playa de San Juan, barrio de la polémica promoción de vivienda protegida Les Naus.

Asimismo, la agrupación local confía en que la comisión de investigación solicitada por el grupo de Vox (que se suma a la petición de Compromís y el PSPV) en las Cortes Valencianas permita "aclarar de una vez por todas esta situación, determinar quién necesita realmente una vivienda y quién no, y sacar a la luz posibles irregularidades en las adjudicaciones".