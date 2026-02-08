Historiador Vicente Ramos: un nuevo modelo de ciudad en la antigua huerta alicantina

La avenida del Historiador Vicente Ramos resume como pocas el Alicante del siglo XXI. Un espacio amplio, pensado para vivir, con urbanizaciones modernas, servicios a pie de calle y una intensa vida vecinal. Una vía joven, levantada sobre lo que fue huerta alicantina, que hoy simboliza un nuevo modelo de ciudad: residencial, bien conectada y con actividad constante. Pero también una avenida marcada en los últimos días por la polémica.

En esta nueva entrega de la serie de reportajes "La calle es nuestra" de INFORMACIÓN, la parada es obligada en la avenida del Historiador Vicente Ramos, en el entorno de la Condomina, un eje urbano que ha pasado de ser ejemplo de expansión ordenada a ocupar titulares por un escándalo desvelado por INFORMACIÓN relacionado con la adjudicación de vivienda pública.

Y es que en esta avenida se levanta el residencial Les Naus, una promoción de viviendas de protección pública situada en una de las zonas más cotizadas de Alicante, que se encuentra en el centro de la polémica por la adjudicación de 140 pisos en un proceso que ha despertado fuertes críticas por la presencia de personas vinculadas a la administración entre los beneficiarios.

El foco de la polémica

Entre los adjudicatarios figuran la ya exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez; tres familiares de la jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; el jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, que también ha anunciado su renuncia; el arquitecto municipal Francisco Nieto; y otra técnica del Consistorio cuya solicitud fue validada por su marido, trabajador de la Generalitat también suspendido.

La gente joven del barrio estaba muy interesada porque sus padres vivimos aquí y es imposible comprar nada, pero no había manera Mabel Matías — Vecina

El escándalo destapado por INFORMACIÓN ha tenido un rápido recorrido institucional. En un pleno extraordinario celebrado este jueves, el Ayuntamiento dio luz verde por unanimidad a la creación de una comisión de investigación para esclarecer las adjudicaciones, entre una petición unánime de dimisión de toda la oposición al alcalde, Luis Barcala.

A esta tensión se sumó un episodio que ha incrementado la inquietud vecinal: la aparición de pintadas en el interior de la urbanización Les Naus. Mensajes como “corruptos” aparecieron en portales y zonas comunes, un ataque que los residentes califican de “grave” por el impacto emocional que ha generado, y que ha acabado denunciado ante la Policía.

La adjudicación de los pisos me parece fatal. Es algo que va contra la ética y contra la lógica ciudadana Miguel Arenas — Vecino

La polémica ha reabierto un debate profundo entre quienes viven en la avenida. Mabel Matías lo resume con resignación: "El primer día que se preguntó ya estaban todos adjudicados, no sé a quién, pero bueno, parece que estaban todos adjudicados. La gente joven del barrio estaba muy interesada porque sus padres vivimos aquí y es imposible comprar nada, pero no había manera".

Esta semana no se habla de otra cosa en la avenida, Miguel Arenas reconoce que ha seguido el caso a diario. "Me parece fatal. Es algo que va contra la ética y contra la lógica ciudadana", señala. En la misma línea, Juan Manuel Sanchís añade que es algo "que está mal, es una cosa que se ha hecho para venderlo más económico y que se aprovechan de esas cosas no me gusta".

La huerta que aún resiste en una avenida con nombre histórico

Pese a los escándalos y a su juventud urbanística, la avenida lleva el nombre de una figura clave de la cultura alicantina del siglo XX: Vicente Ramos. Cronista oficial de la provincia, estudioso del alicantinismo y de autores como Gabriel Miró, Rafael Altamira, Azorín o Miguel Hernández, Ramos fue también diputado por Unión Valenciana y recibió la Medalla de Oro de Alicante.

Hoy su nombre identifica una de las avenidas más dinámicas y apreciadas de la ciudad. "Es una zona estupenda, preciosa, muy tranquila y muy familiar. Es perfecta para vivir en ella", relata Carmen Andrés, vecina de la zona. Como ella, Juan Calvo, otro residente en la avenida, apunta que "no está nada mal. Nosotros vivimos aquí desde hace años y es muy agradable. Los árboles y la zona verde, es una avenida muy bonita".

Nosotros vivimos aquí desde hace años y es muy agradable. Los árboles y la zona verde, es una avenida muy bonita Juan Calvo — Vecino

En medio de esta avenida moderna sobrevive un vestigio del pasado defensivo de Alicante: la Torre Mauro. También conocida como Ansaldo, Don García o Ansaldo, es una construcción del siglo XVI, declarada Bien de Interés Cultural, que formaba parte del sistema defensivo que componían las Torres de la Huerta de Alicante que protegían a la ciudad frente a los ataques de los piratas berberiscos.

Aunque restaurada y de propiedad privada, no ha estado exenta de polémicas, y además hay vecinos que creen que podría ponerse más en valor. "Lo que es la Torre Mauro está bastante deteriorada porque la han invadido con cosas para tomar y lo que menos se ve es la torre, que es un monumento del siglo XVI", lamenta Mabel Matías. Miguel Arenas recuerda que “quedan pocas” torres como esta en la huerta: "Están todavía la Torre de Reixes, pero es un restaurante, y alguna más en Benimagrell, pero se deberían poner en valor".

Un pulmón verde con signos de desgaste

Uno de los elementos más característicos de la avenida es su amplio bulevar central, concebido como un gran pulmón verde. A diario lo recorren vecinos que pasean o hacen deporte. Es un punto de encuentro intergeneracional donde se estructura la vida del barrio. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento han generado críticas. Mabel Matias señala que "está un poco descuidada", con baches y falta de bancos, especialmente pensados para personas mayores. Miguel Arenas coincide en el diagnóstico: “Sin césped prácticamente y un poco deteriorado el suelo para andar”. Juan Manuel Sanchís resume la demanda vecinal con ironía: “Una pasadita no estaba nada mal”.

Es una zona verde que tiene mucha vida y, depende de la estación del año se usa de una forma Carmen Andrés — Vecina

Aunque no todos los vecinos de la avenida comparten esa visión negativa. Algunos residentes como Juan Calvo señalan que "está muy bien" y Carmen Andrés explica cómo el parque se adapta a las estaciones: "Es una zona verde que tiene mucha vida y, depende de la estación del año se usa de una forma. Cuando hace calor se convierte en la acera de verano para los vecinos".

Comercio, transporte y servicios esenciales

La conectividad es uno de los grandes valores añadidos de la avenida del Historiador Vicente Ramos. Con más de un kilómetro de longitud, la vía cuenta con paradas de TRAM en ambos extremos. Desde la glorieta del Fotoperiodista Perfecto Arjones, donde se encuentra la parada de Holanda, hasta la situada en la glorieta de Sergio Cardell, conocida popularmente como "la de los quesos", el tranvía conecta el barrio tanto con el centro de Alicante como con la playa de San Juan.

"La parada de Holanda es un punto clave desde San Juan para la parte de Alicante y tiene muy buenas conexiones" Graciela García — Vecina

Para muchos vecinos, el TRAM es el principal medio de transporte en su día a día. Graciela García asegura que "la parada de Holanda es un punto clave desde San Juan para la parte de Alicante y tiene muy buenas conexiones". Juan Calvo destaca su comodidad: "Viene de maravilla para bajar a Alicante". Incluso quienes visitan la ciudad perciben esa eficiencia, como Rosario Cárdenas, turista filipina, que afirma: "Your travel system is very efficient" ("Vuestro sistema de transporte público es muy eficiente").

Además, la avenida del Historiador Vicente Ramos se ha consolidado como uno de los principales ejes comerciales del entorno de La Condomina. A lo largo de la vía se concentran supermercados, panaderías, cafeterías, bancos, una oficina de Correos y pequeños negocios que permiten hacer la compra diaria o realizar gestiones sin necesidad de desplazarse a otros barrios ni tampoco al centro de la ciudad.

Uno de los elementos más llamativos para los vecinos es la elevada presencia de farmacias, una circunstancia poco habitual en otras zonas de la ciudad. "Hay comercio de todo tipo, sobre todo las farmacias, los bancos, tener Correos al lado, los colegios… pero vamos, un sitio para hacer la compra con muchos supermercados, estamos muy contentos", destaca Carmen Andrés.

La Fiesta como unión vecinal

Más allá de su carácter residencial y comercial, la avenida del Historiador Vicente Ramos también es espacio de tradición y vida festera. En esta vía se ubica la hoguera La Condomina, una comisión fundada en 1999 por un grupo de matrimonios que se habían trasladado a vivir a la zona del Cabo de la Huerta. Con el paso de los años, la hoguera se ha consolidado y hoy cuenta con cerca de un centenar de festeros, entre adultos e infantiles. Su lema, "La festa amb tonyina i vi", mantiene viva la referencia a la antigua huerta alicantina sobre la que hoy se levanta la avenida.

La avenida del Historiador Vicente Ramos se ha consolidado como uno de los ejes clave del Alicante contemporáneo. Moderna, bien conectada y con calidad de vida, conserva pequeños restos de la huerta que fue. Sin embargo, hoy su nombre trasciende lo urbano para quedar ligado a una polémica que cuestiona el acceso a la vivienda protegida en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad. Un lugar donde vivir es un lujo.