El Consejo de la Juventud de Alicante no podrá mantener su programación por el recorte de fondos del Ayuntamiento

El Consejo de la Juventud de Alicante (CJA) no podrá mantener su programación habitual durante este año tras los recortes aprobados por el gobierno municipal del PP, con el apoyo de Vox, en los presupuestos de 2026. Estas cuentas contemplan una reducción de la subvención municipal al CJA, que pasa de 18.000 a tan solo 6.000 euros.

Así lo ha puesto de manifiesto el propio consejo en una reunión este domingo de su asamblea permanente, una denuncia a la que también se ha sumado el PSOE. La asociación desarrolla a lo largo del año numerosas actividades dirigidas a la juventud alicantina, como talleres, ponencias, encuentros, festivales, cursos de idiomas y otras iniciativas formativas y culturales.

Los socialistas, a través de la concejala Victoria Melgosa, han exigido al alcalde, Luis Barcala, que no dé la espalda a la juventud y revierta unos recortes que, según denuncian, hacen inviable mantener la actividad del CJA. Melgosa ha asistido a la asamblea convocada por el presidente del consejo, Ricardo Villanueva, para abordar lo que califican como las “promesas vacías” del ejecutivo municipal.

Sin el prometido Centro 14

Los recortes obedecen a la necesidad de ajustar el presupuesto por parte del PP y a cumplir su acuerdo con Vox, formación que considera al CJA “un organismo asociativo de carácter privado que no puede erigirse como representante de la juventud alicantina, ya que se trata de un conglomerado de asociaciones que, en todo caso, representa únicamente a sus entidades asociadas”.

Por su parte, Melgosa ha asegurado que el PSOE presionará a nivel municipal para que el CJA pueda disponer del espacio que se les prometió en el Centro 14, el edificio municipal de juventud. “El ansiado Centro 14, que iba a ser para la juventud, al final no lo ha sido”, ha lamentado.

Noticias relacionadas

Desde el PSOE critican duramente la gestión del gobierno local en materia de juventud. “El compromiso del gobierno de Barcala con la juventud es nulo. No solo recortan las actividades dirigidas a los jóvenes, sino que tampoco facilitan el espacio prometido en el Centro 14. Además, no dan la cara, el Ayuntamiento ni siquiera convocó el pasado año el Consejo Interdepartamental de la Juventud para evitar dar explicaciones sobre los recortes”, señalan los socialistas.