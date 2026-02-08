La huelga ferroviaria cancela este lunes 14 trenes de alta velocidad desde o hacia Alicante

Los sindicatos del sector ferroviario mantienen la convocatoria de huelga este lunes, martes y miércoles en protesta por la seguridad de los trenes, que se produce tras meses de incidencias denunciadas por los maquinistas y en plena crisis desatada por los accidentes mortales de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) y de un Rodalies en Gelida (Barcelona).

Este lunes se verán cancelados 14 trenes de alta velocidad desde o hacia Alicante. Por operadoras, trece son de Renfe y uno es de Ouigo. En el caso de la compañía francesa, se trata de un convoy que parte desde Murcia, con parada en Alicante hasta Madrid. En cuanto a los 13 de la empresa pública, dos conectan la capital alicantina con Valladolid, parada en Madrid incluida, otros cuatro (dos por sentido) unen Alicante con València vía Cuenca, mientras que los siete restantes realizan el trayecto desde y hacia Madrid-Chamartín.

Servicios mínimos del 73 % en alta velocidad

El Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en los servicios de alta velocidad y larga distancia, en una resolución que no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias. En Cercanías, los servicios mínimos serán del 75 % en horario punta, que abarca las franjas de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30; y del 50 % en el resto del día. Por otra parte, los servicios mínimos serán del 65 % en los trenes de media distancia, y de apenas el 21 % en los de mercancías.

La huelga se extiende más allá de los maquinistas y abarca a todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Además de a Adif y Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

En toda España, Renfe, Ouigo e Iryo han cancelado, en el conjunto de las tres operadoras, la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad y larga distancia entre el 9 y el 11 de febrero. La italiana Iryo, por su parte, no ve afectado su servicio en Alicante, pues la huelga se produce en días en los que no hay viajes programados.

Sin visos de acuerdo

Desde la última de las tres reuniones celebradas esta última semana con los sindicatos mayoritarios del sector -el de maquinistas Semaf, CC OO y UGT-, el ministerio no ha vuelto a convocarlos para seguir negociando este fin de semana.

No obstante, continúan las reuniones y los contactos sobre temas técnicos, aunque, "en ese ámbito, no se va a desconvocar la huelga", han señalado este domingo a la agencia EFE fuentes de CC OO, para añadir que "de las reuniones donde sí se podría llegar a acuerdos, no tenemos prevista ninguna". Para los sindicatos, el tema central a abordar es la seguridad y el mantenimiento del sistema ferroviario.

Las movilizaciones están convocadas, además de por las organizaciones mayoritarias, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones que sostiene el ministerio.