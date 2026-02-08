Salud Mental atiende al 90 % de los pacientes de Alicante antes de 30 días

Las Unidades de Salud Mental de la provincia de Alicante atienden al 90 % de los pacientes antes de 30 días. Es un dato de diciembre que revela el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, y que le parece especialmente relevante, puesto que en junio solo eran el 53 % los que podían tratarse antes de un mes. Este era ya un plazo mucho menor a los seis meses que después de la pandemia era habitual que tardase la primera visita a un psiquiatra o un psicólogo de la pública de una persona con ansiedad, depresión o patologías tan graves como conductas suicidas.

Una demora que llevó a cientos de alicantinos a pagarse un profesional por la privada, que también llegó a acumular dos meses de espera para consulta ante tal incremento de la demanda.

Más datos que aporta Pérez Gálvez: la demora media en la provincia de Alicante ha pasado en siete meses de 40 a 23 días, lo que supone una reducción media del 43 %, aunque admite que siempre puede haber alguna excepción.

En cuanto al número de personas pendientes de ser atendidas en la red pública ahora es de 2.691, es decir, un 46 % menos, puesto que el año pasado eran 5.017. Cada mes entra una media de 200 nuevos pacientes en cada departamento, unos 2.000 en toda la provincia.

El director general afirma que el refuerzo de recursos no se traduce en atender a más personas, sino en atenderlas antes, reduciendo los tiempos de espera

Una actividad en Elche con motivo del Día Mundial de la Salud Mental / Áxel Álvarez

Reducción de tiempos

Todos los departamentos de salud de la provincia han mejorado sus tiempos, indica, con reducciones que van desde el 4,5 % hasta el 64 %. Destacan especialmente Orihuela (-64 %), el departamento de Sant Joan (-50 %), Alicante-General (-48 %) y Torrevieja (-40 %).

El director general de Salud Mental, que depende de la Conselleria de Sanidad, atribuye esta mejoría en los datos a que hay más plantilla, una mejor organización del trabajo clínico, circuitos asistenciales más eficientes y mayor capacidad para absorber las interconsultas de Atención Primaria.

Así, explica que desde el inicio de la legislatura, y especialmente desde septiembre de 2024, cuando se aprobó la primera gran ampliación de personal, la plantilla de salud mental en la provincia de Alicante ha aumentado un 63%.

Lo más importante para mí es la disminución de las personas que están en espera Bartolomé Pérez Gálvez

Esta cifra se refiere exclusivamente a los profesionales directamente implicados en la atención clínica y social en salud mental (Psiquiatría, Psicología, Enfermería Especializada en Salud Mental, Terapia Ocupacional y Trabajo Social en salud mental). Otras categorías como administrativos, auxiliares o celadores también han sido incrementadas.

En términos absolutos, se ha pasado de 330 profesionales en 2023 a 539 en la actualidad. Todos estos puestos son estructurales, es decir, forman parte de la plantilla estable y no corresponden a contratos temporales o de sustitución, asegura Pérez Gálvez.

Rafa Arjones

Por categorías

El aumento por categorías profesionales ha sido el siguiente: Psiquiatría (43 %), Psicología (60 %), Enfermería de Salud Mental (102 %), Terapia Ocupacional (142 %) y Trabajo social (43 %).

«Este refuerzo se ha hecho buscando una distribución equilibrada entre los distintos departamentos de salud, para que el acceso a los profesionales sea similar en toda la provincia, independientemente del lugar de residencia», obedeciendo a los criterios de equidad territorial que desde su llegada ha propugnado el conseller Marciano Gómez.

«Gracias a ello, la provincia ha mejorado notablemente sus ratios de profesionales por población. En 2023 se contaba con 6,1 psiquiatras y 5,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes. En la actualidad, estas cifras han subido a 8,4 psiquiatras y 8,1 psicólogos por cada 100.000 habitantes».

Psiquiatría ha aumentado en un 43 % sus profesionales, Psicología en un 60 %, enfermería de salud mental en un 102 %, Terapia ocupacional un 142 % y Trabajo social un 43 %

Como referencia, el director general de Salud Mental recuerda que en 2023 la provincia de Alicante tenía un 33 % menos de psiquiatras por habitante que la media nacional. «Hoy esa diferencia prácticamente ha desaparecido (aún es un 7 % inferior) y, con las incorporaciones previstas en 2026, se espera superar la media estatal».

En cuanto a la reducción de la demora, afirma que al inicio de la legislatura se detectó un problema importante: que los datos históricos sobre tiempos de atención en salud mental no eran fiables. «Hasta junio de 2023 solo una parte muy limitada de los centros (9 hospitales y 7 Unidades de Salud Mental) estaba correctamente conectadas al sistema de información, por lo que las cifras no reflejaban la realidad de la atención ambulatoria, donde se atiende al 94% de los pacientes. Desde junio de 2025, la información procede ya de toda la red asistencial de la provincia, con 61 centros conectados, incluidas todas las Unidades de Salud Mental y los hospitales. Esto ha permitido disponer, por primera vez, de datos completos y comparables».

Los primeros psicólogos entran en las aulas de Alicante para combatir problemas como la depresión o el suicidio / David Revenga

Criterios exigentes

Pérez Gálvez quiere aclarar el concepto demora, que se mide a final de cada mes y que es el número medio de días que tardarán en ser atendidas todas las citas pendientes de dar fecha o con cita ya asignada en ese momento. «Es un criterio muy exigente y no debe confundirse con el tiempo que ha aguardado una persona concreta que ya ha sido atendida, lo que se denomina espera». La demora se refiere a futuro, con la incógnita de cuándo será atendida la persona; y la espera es el tiempo que se ha aguardado la cita. Con la metodología homogénea que se aplica ahora, afirma Pérez Gálvez que los datos muestran una mejora muy significativa en solo seis meses.

Esa mejora observada en los tiempos de atención y en la reducción de pacientes pendientes no es fruto de un único factor, sino del efecto combinado de dos medidas que se han reforzado mutuamente: el incremento de plantilla estructural y la implantación del acuerdo complementario de gestión, indica.

Así, el experto explica que durante años la red de salud mental de la provincia de Alicante funcionó con plantillas insuficientes para el volumen real de población atendida. Una situación que generaba agendas saturadas, acumulación de pacientes pendientes y demoras prolongadas.

Un 13 % de los pacientes tienen menos de 18 años Durante el año 2025, las Unidades de Salud Mental de la provincia de Alicante atendieron a 94.976 personas diferentes, lo que equivale aproximadamente al 5 % de la población total de la provincia. De ellas, 12.423 eran menores de 18 años, es decir, un 13 % del total de pacientes atendidos. Estas cifras son las más altas registradas hasta el momento. Suponen un incremento del 8 % respecto a 2023, inicio de la actual legislatura. "Sin embargo, si se comparan con los datos de 2024, el aumento es muy pequeño (solo un 0,5 %), lo que indica que la demanda se ha estabilizado", según la información aportada a este medio por el director general de Salud Mental y Adicciones. «Este dato es relevante porque significa que el sistema no está recibiendo cada vez más solicitudes nuevas, sino que mantiene un volumen similar de pacientes. De hecho, el número de interconsultas que llegan desde Atención Primaria a Salud Mental viene descendiendo progresivamente desde el año 2023 (aproximadamente 1 % menos cada año). Por tanto, el refuerzo de recursos no se traduce en atender a más personas, sino en atenderlas antes, reduciendo los tiempos de espera», concluye.

El aumento del 63 % en la plantilla estructural, especialmente en categorías clave como Psiquiatría, Psicología y Enfermería de Salud Mental, ha permitido ampliar de forma objetiva la capacidad asistencial del sistema. Sin embargo, este refuerzo se ha visto claramente potenciado desde julio, con la puesta en marcha del acuerdo complementario de gestión, asegura Pérez Gálvez.

Esta medida vincula parte de la productividad de los profesionales al cumplimiento de objetivos asistenciales concretos, definidos de forma homogénea y evaluable. «Estos objetivos están orientados prioritariamente a mejorar la accesibilidad al tratamiento, reduciendo los tiempos de atención para nuevos pacientes».

Jóvenes en un hospital de día de salud mental de Alicante / Pilar Cortés

Atención continuada

Es decir, disminuir las demoras y las listas de espera, evitando la acumulación de solicitudes pendientes; y reforzar la calidad asistencial, garantizando una atención continuada y mejor organizada.

La salud mental ha pasado a ser uno de los servicios con mayor dotación de personal. Fue un ámbito claramente abandonado durante años Bartolomé Pérez Gálvez

De este modo, el incremento de profesionales no solo se traduce en más recursos humanos disponibles, sino en una mejor organización del trabajo clínico, con más agendas abiertas, circuitos asistenciales más eficientes y una mayor capacidad para absorber las interconsultas procedentes de Atención Primaria.

«La demanda asistencial no ha variado de forma significativa en este periodo. Por tanto, la reducción de la demora y del número de pacientes pendientes se explica directamente por el aumento de capacidad y por una gestión más orientada a resultados, y no por una menor presión asistencial. La mejora en la accesibilidad y en los tiempos de atención es consecuencia de la combinación de más plantilla estructural y un modelo de gestión que incentiva el cumplimiento de objetivos centrados en el paciente, reforzando tanto la eficiencia del sistema como la calidad de la atención prestada».