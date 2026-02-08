El tiempo en Alicante: esta es la alerta que se mantiene en la provincia por la borrasca Marta

El tiempo en Alicante se complica este domingo con la continuación de los efectos de la borrasca Marta vividos este sábado. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada estará marcada por el viento.

La Aemet ha activado nuevos avisos en toda la provincia que permanecerán desde primera hora de la mañana hasta finalizar el día. El territorio alicantino se encuentra en alerta amarilla en todo el litoral sur por rachas de viento noroeste que pueden alcanzar los 70km/h.

Suspensiones y medidas

En Alicante ciudad se ha suspendido la mascletà que se realizaba en el Mercadillo de Teulada debido a las condiciones meteorológicas adversas tras realizar las valoraciones oportunas por parte de las fuerzas de seguridad. Así lo ha comunicado la Federació de Fogueres a las comisiones colaboradoras, de los sectores cuatro y nueve, en este espectáculo pirotécnico que disparaba la Pirotecnia Mediterráneo.

En la misma línea, se han clausurado parques y espacios al aire libre como en anteriores avisos de la misma índole provocando cambios de ubicación para eventos o cancelaciones.

El tiempo en Alicante

La mañana arranca con ambiente tranquilo y cielos abiertos, pero a partir del mediodía aumenta la nubosidad y aparece el viento intenso que se hará notar a lo largo del día. Las temperaturas estarán ntre 10ºC de mínima y 18ºC de máxima.

El tiempo en Elche

El inicio del día será estable, con una sensación agradable, antes de un cambio claro a partir de las horas centrales, cuando llegan nubes y el viento que gana presencia por la tarde y refresca el ambiente con temperaturas entre 8ºC de mínima y 16ºC de máxima

El tiempo en Benidorm

Predominará un ambiente con intervalos de nubes y claros a lo largo del día, con baja probabilidad de lluvia. El viento soplará con rachas moderadas a fuertes, sobre todo en zonas costeras, afectando la percepción térmica. Las temperaturas oscilarán aproximadamente entre 10 °C y 16 °C.

El tiempo en Elda

La jornada será mayormente soleada a nubosa, con nubosidad variable pero sin lluvias relevantes. El ambiente será templado durante las horas centrales, aunque con sensación más fresca por el viento en algunos momentos. Las máximas se situarán alrededor de 15 °C.

El tiempo en Torrevieja

El cielo se mantendrá con nubosidad variable y claros, con baja probabilidad de precipitaciones. El viento moderado persistirá, especialmente cerca del litoral, aportando una sensación algo más fresca. Las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 18 °C.

El tiempo en Orihuela

El día comenzará con sol y nubes, evolucionando hacia un escenario con más claros que nubes, sin previsión de lluvias significativas. El viento moderado acompañará el día y las temperaturas máximas podrían alcanzar 18 °C.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy se espera un ambiente fresco con cielos variables y posibilidad de nubosidad de evolución, pero mayormente seco y jornada ventosa. Las temperaturas mínimas rondarán los 5°C, con máximas algo más altas durante el día.

El tiempo en Dénia

La jornada comienza con viento intenso, especialmente por la mañana, que irán remitiendo hacia la tarde. Después se esperan intervalos de sol y nubes con temperaturas que oscilarán entre 13 °C y 17 °C.