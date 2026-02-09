Los 150 niños del colegio Campoamor de Alicante vuelven a clase tras regresar el agua

Los 150 niños del colegio Campoamor de Alicante han regresado este lunes a clase con normalidad después de que el pasado viernes tuvieran que quedarse en casa por el corte del agua debido a una avería en la fosa séptica. Los técnicos todavía se encuentran trabajando en la reparación, pero ha podido restablecerse el suministro desde primera hora y los inodoros, así como el resto de servicios básicos, han vuelto a funcionar.

La dirección del colegio comunicó el jueves por la noche a las familias la incidencia y avisó de que habría dificultades para mantener condiciones higiénico sanitarias, como ya ocurrió en el colegio San Blas hace tan solo unas semanas por la rotura de una tubería que dejó dos días sin agua al centro. Ante la información recibida, la mayoría de las familias del Campoamor decidió no llevar a sus hijos al colegio, según ha confirmado desde el equipo directivo.

Sin embargo, el viernes hubo padres que no se habían enterado del aviso de dirección por lo que han llevado a los niños al colegio y al llegar se tuvieron que darse la vuelta. Los progenitores de otros niños que acudieron solos al centro también fueron avisados por teléfono para ir a recogerlos.

Al parecer, la avería fue detectada a la vuelta de las vacaciones de Navidad en una revisión de la fosa séptica. Sin embargo, fue la pasada semana cuando se tuvo que cortar el agua para la reparación. Los operarios de desatasco contratados por el Ayuntamiento y los que se encargan del mantenimiento de la fosa séptica están trabajando desde este jueves en la incidencia y la dirección avisó el viernes por la noche a los padres de que el lunes se podrían retomar las clases con normalidad.

Una fuga deja sin agua dos días a un colegio de Alicante / Pilar Cortés

Caos en San Blas

El colegio San Blas tuvo que recurrir a la compra de decenas de garrafas para poder dar de beber a los escolares durante el servicio de comedor, cocinar y fregar los platos, y la empresa de limpieza tuvo que usar un camión cisterna para poder mantener en condiciones de higiene mínimas el centro educativo. Las fuentes también dejaron de funcionar.

Sin embargo, lo más caótico fue es que la falta de suministro acabó generando problemas en los baños y algunos se quedaron inhabilitados por la acumulación de papel higiénico, de orina y excrementos, según lamentó personal del colegio. El mal olor tampoco se puedo evitar, como consecuencia de no poder tirar de la cisterna y de ir agotándose el agua embotellada.

En este caso, el Ayuntamiento tardó 24 horas en iniciar la reparación de la repentina rotura, lo que generó cierto malestar en la comunidad educativa porque no tuvieron margen de reacción para avisar a las familias de la desagradable situación que iba a generarse por la falta de agua en los inodoros. Justo esa semana las críticas por la falta de mantenimiento municipal en los centros educativos de Alicante se desataron en otros colegios, como fue el caso del Azorín, donde siguen a la espera de la reparación de la cornisa y del muro exterior que están cercados por riesgo de desprendimientos.

Asimismo, el pasado 12 de enero, el Centro de Formación de Personas Adultas de Tómbola solicitó al gobierno local que retirase escombros, barandillas, bloques de hormigón, hierros, grava y ladrillos que se acumulan desde hace más de un mes en el inmueble. Materiales abandonados tras la retirada de los barracones que utilizaba provisionalmente el alumnado del colegio Santo Ángel en los exteriores de esta escuela, y que han convertido la zona en un peligro para sus alumnos por los restos que se han quedado sin limpiar. Desde entonces siguen a la espera de su retirada.