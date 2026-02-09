La 33ª feria Caravaning Alicante supera las expectativas de asistentes desde su jornada inaugural

Caravaning Alicante abrió el pasado viernes sus puertas con una gran afluencia de visitantes en su primera jornada, confirmando el excelente momento que vive el sector del caravaning y el fuerte interés del público por esta forma de viajar ligada a la libertad, la naturaleza y la experiencia en ruta. Desde primera hora de la mañana, el recinto ferial registró un constante flujo de asistentes que han querido conocer de primera mano las propuestas de esta 33ª edición.

El certamen, que se celebra en IFA – Fira Alacant, fue inaugurado oficialmente con la presencia del Ilmo. Sr. D. Eduardo Pascual Martínez, secretario autonómico de Innovación de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, quien encabezó el acto institucional y el recorrido por los pabellones, destacando la capacidad de Caravaning Alicante para dinamizar el sector y generar actividad económica y turística. Por su parte, el director de Caravaning Alicante, D. José Cruz, destacó que empezaron siendo dos expositores y ahora son más de 60, lo que demuestra la evolución y el buen trabajo que se ha hecho por parte de la organización.

Caravaning Alicante reúne más de 60 expositores de reconocido prestigio, que presentan una completa oferta vinculada al mundo del caravaning, con una amplia variedad de vehículos, soluciones y equipamiento para todos los perfiles de viajeros. Destacan las innovaciones tecnológicas en todos los ámbitos para la mejora del confort en el mundo del caravaning. La respuesta del público durante este primer día fue muy positiva, con un ambiente muy participativo que refuerza el posicionamiento del certamen como la segunda cita más importante a nivel nacional.

A la exposición comercial se suma un atractivo programa de actividades, entre las que destacan las charlas Caravaning Talks, que se celebrarán durante este fin de semana y el próximo. Estas charlas ofrecen al visitante experiencias reales, consejos prácticos y soluciones para viajar sobre ruedas, aportando un valor añadido muy apreciado por el público. La feria cuenta además con una zona gastronómica con food trucks, que contribuye a crear un ambiente distendido y familiar durante la visita.

Uno de los elementos más singulares es la Concentración Caravanista, que reúne a los amantes del caravaning en una zona especialmente habilitada dentro del recinto ferial. Las plazas se agotaron en los primeros días de apertura de inscripciones. Esta iniciativa fomenta la convivencia y el intercambio de experiencias, y tiene como uno de sus momentos más esperados la gran paella de hermandad que se celebrará el sábado, un encuentro social que refuerza el carácter participativo y cercano del evento.

Caravaning Alicante continuó este fin de semana, 7 y 8 y el 13, 14 y 15 de febrero manteniendo su horario ininterrumpido de 10:30 a 19:00 horas. Las entradas pueden adquirirse tanto de forma anticipada online como en taquilla durante los días de feria. Se prevé superar con solvencia los 20.000 visitantes. Más información y entradas en la web.