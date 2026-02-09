Aguas de Alicante lanza un sistema digital para evitar las fugas en los hogares

Un paso más para garantizar el ahorro del agua en las viviendas. Aguas de Alicante ha presentado una plataforma de digital que condicionará la gestión del ciclo urbano del agua en la ciudad gracias a la financiación de la Unión Europea a través del programa NextGeneration EU, en el marco del PERTE (Proyectos Europeos para la Recuperación y la Transformación Económica) de Digitalización del Agua.

El proyecto se centra en la implantación de una plataforma de análisis de datos de telelectura con el objetivo de centralizar y automatizar toda la información generada por los contadores y combatir con más eficiencia las pérdidas de agua, que figuran en el contador como “agua no registrada”.

Aguas de Alicante trabaja en la implantación de la telelectura desde 2011, cubriendo el 91,7 % de los contadores en Alicante y el 94,7 % en Sant Joan d’Alacant. Los contadores generan una gran cantidad de datos a través del envío de 24 lecturas diarias, una cada hora, que a su vez se transmiten cada cuatro horas y generan una gran cantidad de información que exigía, hasta ahora, un importante trabajo manual para su análisis.

Con la nueva plataforma el proceso se automatiza. Construida sobre el DataHUB existente de Aguas de Alicante, basado en tecnología Snowflake y Power BI, integrará datos de telecontrol, información comercial y telelectura de los contadores.

Beneficios

Todo eso permitirá el cálculo automático de indicadores clave y el sistema calculará, diariamente y de forma automática, el Rendimiento Técnico Hidráulico (RTH), que mide la eficiencia de la red de distribución de agua potable; y el Agua No Registrada, la diferencia entre el volumen de agua potable introducida en la red de distribución y el volumen consumido y registrado en los contadores de usuarios. Estos cálculos se harán a nivel municipal y por los sectores hidráulicos en los que está dividida la red.

Por otra parte, se detectarán las fugas y los fraudes, ya que la plataforma incluye herramientas para analizar las pérdidas de agua o fugas a través de la mejora del control del caudal mínimo nocturno y gestionará las pérdidas aparentes con la detección de fraudes y el control del parque de contadores.

La plataforma, de esta manera, permitirá visualizar la evolución temporal de todos los indicadores con periodos configurables, de tal manera que se facilitará la identificación de las zonas que requieren mayor actuación y se optimizará la planificación de actuaciones en campo, además de incorporar herramientas de análisis predictivo para pronosticar tendencias; y de análisis prescriptivo para recomendar acciones ante diferentes escenarios.

El proyecto, en definitiva, supone un paso en el modelo de gestión, que pasa de basarse en el trabajo manual a convertirse en un sistema proactivo de toma de decisiones en tiempo real. La finalidad es lograr una gestión más eficiente con la reducción significativa de las pérdidas de agua para optimizar los recursos hídricos, mejorar el servicio con la optimización de las actuaciones en campo y con mayor transparencia a la hora de compartir información con técnicos municipales. Todo ello contribuirá, a su vez, a la sostenibilidad ambiental a través de un uso más responsable del agua.

Según Aguas de Alicante, el proyecto se está desarrollando en un “plazo máximo” de seis meses.