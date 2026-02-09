Alicante actualiza el "superventas" sobre complicaciones en cirugía refractiva

Bajo la editorial científica Springer Nature, el profesor Jorge Alió ha lanzado la tercera edición de " Management of Complications in Refractive Surgery ". Un tratado de referencia global en el campo de la cirugía refractiva, coeditado junto a los doctores Dimitri Azar y Jorge Alió del Barrio. Esta nueva obra, considerada ya un clásico de la subespecialidad, se ha actualizado profundamente integrando los avances tecnológicos y quirúrgicos de los últimos años, así como una visión renovada que conecta generaciones de expertos.

Publicado por primera vez en 2008, el libro se ha consolidado como uno de los manuales más consultados por oftalmólogos especializados en cirugía del segmento anterior, siendo desde hace más de diez años uno de los mayores best sellers de esta subespecialidad. La comunidad científica lo ha descrito como una “enciclopedia esencial para la práctica clínica diaria”.

“Esta nueva edición, estructurada en trece secciones, analiza con rigor todas las complicaciones posibles derivadas de la cirugía refractiva, tanto corneal como intraocular, incluyendo las más recientes tecnologías”, explica el Dr. Alió, catedrático de Oftalmología e Investigador de Honor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

El libro recién actualizado por el doctor Alió / INFORMACIÓN

Uso de láser

Desde complicaciones derivadas del uso de láser excímer y femtosegundo, hasta eventos adversos postoperatorios en técnicas lamelares, esta obra abarca un amplio abanico de situaciones clínicas, incluyendo también los efectos ópticos secundarios, irregularidades corneales y aspectos neurovisuales. Además, de forma pionera se incluyen capítulos específicos sobre neuroadaptación a lentes multifocales, visión binocular, impacto en la calidad de vida y complicaciones asociadas a la implantación o explantación de lentes fáquicas y pseudofáquicas.

Para Jorge Alió, “esta tercera edición representa la culminación de un proyecto científico maduro con más de 17 años de vida, clínicamente útil y profundamente actualizado. Hemos querido aportar, no solo experiencia, sino también herramientas prácticas para el cirujano que se enfrenta a escenarios complejos en cirugía refractiva y de cristalino”.

Asimismo, la participación Alió como nuevo coeditor refuerza la visión generacional de esta obra, que no solo se ha convertido en un manual indispensable para especialistas consolidados, sino también en un recurso formativo clave para los residentes y fellows de oftalmología en todo el mundo.

La tercera edición del libro "Management of Complications in Refractive Surgery" está disponible en versión impresa y digital, pudiendo consultarse y adquirirse a través de la página web oficial de Springer .

El doctor Jorge Alió / INFORMACIÓN

Egipto

Por otro lado, el doctor ha protagonizado recientemente dos encuentros de primer nivel dirigidos a compartir su visión sobre los avances más punteros en cirugía ocular. Así, ha participado en la 24ª Conferencia sobre Cataratas y Cirugía Refractiva del Centro Oftalmológico de Mansoura en Egipto, del que fue coorganizador; así como en el curso "Avances en el conocimiento actual sobre la oftalmología: retos y oportunidades" de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Cartagena. Con ello, se refuerza su papel como referente internacional en cirugía refractiva, de catarata y córnea.

El evento en Egipto fue organizado conjuntamente con Vissum Miranza Alicante y la Egyptian Ophthalmological Society, que se celebró por videoconferencia, incluyendo una amplia agenda científica en la que intervino en diversas sesiones.

Allí Alió habló sobre lentes intraoculares fáquicas de nueva generación, técnicas más recientes en cirugía refractiva tras trasplante corneal y últimos avances en cálculo biométrico. Asimismo, fue ponente en una conferencia magistral sobre lentes acomodativas, en la que abordó el debate sobre su eficacia como ‘Santo Grial’ en cirugía de presbicia. Además, presentó una ponencia sobre cirugía con córnea artificial KeraMed KPro y una exposición sobre bilensectomía dentro del bloque de complicaciones con LIOs.

Conferencia en streaming de Alió en Egipto / INFORMACIÓN

Desafíos

En la UIMP en Cartagena intervino en una actividad organizada en colaboración con la Sociedad Murciana de Oftalmología y la Cámara de Comercio. En su conferencia "Momento actual y perspectivas de futuro de la cirugía implanto-refractiva", trató los grandes desafíos y transformaciones que vive la especialidad, basándose en su dilatada trayectoria, que incluye más de 60.000 intervenciones y más de 100 premios internacionales. Posteriormente, coordinó una mesa redonda con expertos nacionales en la que se debatieron temas como las enfermedades de retina, el presente y futuro de las lentes intraoculares y la innovación diagnóstica.