Dos años con la persiana bajada en la biblioteca de Ciudad de Asís en Alicante

«Cerrado hasta nuevo aviso», es el mensaje en mayúsculas que advierte, desde el verano de 2023, que la biblioteca Francisco Liberal de Ciudad de Asís no se encuentra disponible para los vecinos. El nuevo aviso, como resulta evidente, todavía no se ha producido.

En la web municipal, al enunciado que se encuentra en la cartelera de la puerta de la biblioteca, se suma la explicación de que el servicio está suspendido «por obras». Según lamentan los vecinos, esas obras empezaron en agosto de 2023, y aunque esperaban regresar a la normalidad en aquel septiembre, han sido más de dos años de cierre indefinido.

Espacio perdido

«Aquí antes venían los niños de toda esta zona, que hay viviendas de 40 metros cuadrados, y hacían sus deberes en la biblioteca», rememora Paco Ortega, quien es vicepresidente de la Asociación de Vecinos Nuevos Horizontes de Ciudad de Asís. La instalación cultural fue inaugurada con 4.000 volúmenes y 62 puestos de lectura, hace ya un cuarto de siglo, justamente bajo el nombre de Francisco Liberal, histórico representante vecinal alicantino y presidente de la asociación en 1985.

Según vecinos, el cierre se debe a una avería en la bajante de la finca de la biblioteca

Llegar a disponer de estas dotaciones fue parte de la lucha de aquella generación de alicantinos, que con tesón impulsaron la transformación de la ciudad del desarrollismo descontrolado a una más humana y habitable. Ahora, aquel logro yace meses y meses con la persiana bajada.

Paco Ortega, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Nuevos Horizontes, señala el cartel de «cerrado» que desde hace dos años marca la entrada al local. / Héctor Fuentes

«Lleva cerrada unos dos años, al parecer por un tema de una bajante del edificio, que es cosa de la comunidad de vecinos. ¿Pero será posible que en dos años no venga el Ayuntamiento, lo arregle y luego le pase la minuta a la comunidad? Parece que lo más barato es tenerlo cerrado», critica Ortega con indignación desde la acera de la calle l’Aguila, donde se ubica la otrora funcional biblioteca y aula cultural, a escasos metros de la frontera que separa al barrio de los terrenos, todavía baldíos, del futuro Parque Central.

Sin respuesta del Ayuntamiento

Este diario ha consultado a la Concejalía de Cultura por la situación actual del local y sobre si existía una actuación en marcha y una fecha concreta para la reapertura de la dotación municipal, sin embargo, no ha recibido ninguna respuesta.

Recorte de la edición del 29 de julio de 1999 de INFORMACIÓN, con la noticia de la inauguración de la biblioteca. / INFORMACIÓN

La única información la pudo aportar un vecino de la finca de la biblioteca, quien sin querer ofrecer mayor detalle reveló que el asunto de la bajante «va a juicio». Desde la Asociación de Vecinos Nuevos Horizontes, donde solo se manejan las novedades que pueden contarles los residentes, también lamentan la falta de respuesta municipal sobre un asunto que ya se ha alargado demasiado en el tiempo. «Es una cuestión donde no nos valen las mentiras constantes que padecemos», manifestó Julio Díaz, presidente de la asociación vecinal.

«¿Será posible que en dos años no venga el Ayuntamiento, lo arregle y luego le pase la minuta a la comunidad?» Paco Ortega — Vicepresidente de la AA VV Nuevos Horizontes

«Aquí había un conserje, una bibliotecaria, clubes de lectura, ahora no hay nada», denuncia Ortega, quien además señala que la pérdida de dotaciones en el barrio, lejos de avanzar, lo hacen retroceder en el tiempo y en calidad de vida. Ciudad de Asís también sufre desde hace años el abandono de su polideportivo, hoy cerrado y polvoriento, y no tiene más espacios verdes que la «replaceta» del Padre Ángel, descuidada como tantas otras áreas ajardinadas de la ciudad.

Ante el abandono, son de nuevo los vecinos los que buscan una alternativa: la propia asociación impulsa actividades en el Centro de Mayores, único espacio municipal que permanece en pie en el barrio, que lamenta ser uno de los más olvidados de Alicante. Ciudad donde, por otra parte, incluso la gente debe salir a la calle para intentar recuperar la calidad de la biblioteca pública más grande, cabe preguntarse qué quedará para una biblioteca de barrio.