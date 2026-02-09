Barcala acude a la Junta Directiva Nacional del PP en sus horas más bajas

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha acudido este lunes a Madrid para asistir a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, liderada por Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido, y en la que se ha hecho balance del resultado electoral de las elecciones celebradas este domingo en Aragón, donde el PP se reafirmó como primera fuerza pese a perder dos escaños y pasar a depender aún más de Vox, que duplica su representación.

Más allá del análisis de la última cita electoral, la asistencia de Barcala es noticia porque se produce en el momento más delicado de su carrera política. El pasado jueves, a la petición previsible de la izquierda para que dimita de su cargo tras el escándalo de la concesión de viviendas públicas a personas relacionadas con el Ayuntamiento, entre ellas la concejala dimitida Rocío Gómez, se sumó también la ultraderecha de Vox, socio habitual del PP en el Consistorio a la hora de aprobar presupuestos e iniciativas.

Feijóo este lunes durante la Junta Directiva Nacional de su partido. / Kiko Huesca / Efe

Vox no sólo solicitó la dimisión del alcalde el pasado jueves, durante el pleno extraordinario para tratar el caso de las viviendas protegidas, que fue destapado por INFORMACIÓN, sino que reiteró esta exigencia el sábado en un acto del partido a nivel local. Este mismo lunes el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, preguntado por esta petición de los ultras, ha evitado responder a la pregunta de la prensa, aunque ha confiado en que las relaciones entre ambas formaciones se mantengan a nivel autonómico. “Siempre hemos tenido una relación de lealtad y confianza”.

Además, el alcalde propuso, a raíz de este escándalo, una reforma autonómica de la normativa de adjudicación de vivienda pública para garantizar su transparencia, iniciativa que no contó con el apoyo de los alcaldes de su partido y que reflejó la ausencia de soportes de Barcala en el interior del PP más allá del ámbito municipal.

Barcala en el PP nacional

El regidor alicantino es uno de los 40 vocales que integran el Comité Ejecutivo Nacional del PP. También forma parte de este órgano el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que fue designado en julio del año pasado, cuando se renovó el comité tras la reelección de Feijóo como presidente del partido. En aquel momento Llorca aún era síndic del PPCV en las Cortes, número dos del partido a nivel autonómico y alcalde de Finestrat.

Barcala no ha escondido su satisfacción de formar parte del Comité. Fue renovado en julio y, en aquel momento, mostró su agradecimiento a Feijóo y se comprometió a “trabajar sin descanso para que España tenga el buen gobierno que necesita”, definiendo la legislatura actual como “la peor etapa en democracia, con un presidente entregado a quienes quieren romper España, a los independentistas, a la izquierda radical y a la banda de Ábalos”.

Aquel mensaje lo compartió junto con una foto en la que el alcalde de Alicante se abrazaba a Feijóo. Más tarde, a finales de julio, Barcala volvió a difundir su participación, esta vez en el Comité Ejecutivo Nacional, para criticar “el cupo catalán pactado por el Gobierno de Sánchez a cambio de mantenerse en el poder” que “solo servirá para financiar el separatismo”, en referencia al nuevo sistema de financiación.

Foto de los participantes en la Junta Directiva del PP celebrada este lunes en Madrid, con Feijóo y Jorge Azcón (ganador de las elecciones en Aragón) en el centro y sin Barcala en la imagen. / Europa Press

La última vez en la que Barcala anunció su participación en la Junta Directiva Nacional compartió, sencillamente, un selfi durante el cónclave y una foto de la mesa principal con Feijóo, Miguel Tellado y otros dirigentes del PP a la cabeza, además de los presidentes autonómicos del partido, entre ellos Pérez Llorca. Aquella reunión tuvo lugar el 22 de diciembre, un día después de las elecciones extremeñas en las que también ganó el PP pese a quedar en posición de dependencia de Vox, formación que multiplicó su representación, tal como ocurrió este domingo en Aragón.

En cambio, Barcala no ha anunciado públicamente su asistencia este lunes a la Junta Directiva de su partido en Madrid. Junto a él, en la capital española, ha estado Vicente López, coordinador general del Ayuntamiento de Alicante y persona de su máxima de confianza.

Las Juntas Directivas del PP, según los estatutos del partido, “se reúnen ordinariamente al menos una vez cada cuatro meses” y “con carácter extraordinario tanto por propia iniciativa como por acuerdo del Comité Ejecutivo, o a solicitud de tres quintos de sus vocales”. Entre las facultades de este órgano está “el cumplimiento de los programas, acuerdos y directrices emanadas de los congresos del partido”, “recibir y debatir informes y proyectos sobre la organización, estrategia y programas del partido”, “velar por el cumplimiento de los estatutos”, “conocer las modificaciones efectuadas por sus comités ejecutivos” o “convocar congresos”, entre otras facultades.