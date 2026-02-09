Bojan Dozet renueva como decano del Cuerpo Consular de Alicante
La junta directiva actual se mantendrá en el cargo durante otros dos años más
Bojan Dozet Kapor, cónsul honorario de Bosnia-Herzegovina para la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, ha sido renovado como decano del Cuerpo Consular en la provincia de Alicante por un nuevo periodo de dos años. La junta encabezada por Dozet Kapor fue proclamada nuevamente por aclamación en una asamblea celebrada recientemente por la Asociación Cuerpo Consular de la Provincia de Alicante, al no presentarse candidaturas alternativas.
De este modo, el decano continuará al frente de una junta que se mantiene sin cambios y que está integrada por Danilo Angelini, cónsul honorario de Italia, como vicedecano; la cónsul del Reino Unido, Sara Munsterhjelm, como secretaria del Cuerpo Consular; y Erik de Haan, cónsul honorario de Países Bajos, que seguirá ejerciendo las funciones de tesorero.
La Asociación Cuerpo Consular de la Provincia de Alicante es una organización sin fines de lucro que agrupa a una veintena de cónsules de carrera y honorarios acreditados en España con sede en la provincia de Alicante, aunque también contempla la participación extraordinaria de jefes de oficinas consulares con sede en Valencia y jurisdicción sobre Alicante.
