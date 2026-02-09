Cocemfe crea un servicio de intermediación laboral para ayudar a personas con discapacidad de Alicante

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Alicante (Cocemfe Alicante) está desarrollando durante 2026 el proyecto “Servicio de Intermediación Laboral”, con el que más de 1400 personas con discapacidad en la provincia de Alicante recibirán apoyo para mejorar sus condiciones de empleabilidad a través de procesos de información, orientación, motivación e intermediación laboral, según explican desde la entidad.

El Servicio de Intermediación Laboral de Cocemfe Alicante es un servicio especializado, orientado a promover la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Actualmente cuenta con una bolsa de trabajo compuesta por aproximadamente 1400 personas con discapacidad.

Inserción

Además de su labor con las personas demandantes de empleo, el SIL mantiene un vínculo activo con el tejido empresarial, sensibilizando a empresas de la provincia sobre la importancia de la inclusión real en sus plantillas y el valor añadido que aporta la diversidad. A través de este enfoque, se facilita la puesta en contacto entre talento diverso y empresas, se promueve la adopción de buenas prácticas en materia de discapacidad y empleo, y se contribuye a generar oportunidades reales de inserción laboral.

Cocemfe ayuda a conseguir empleo a personas con discapacidad / INFORMACIÓN

Empleo

Mediante esta iniciativa, presentada a través de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica se pretende conseguir que 80 personas con discapacidad encuentren un empleo durante 2026.

Para ello, se trabajará de forma personal ofreciendo apoyo continuo y orientación especializada, además de las herramientas y técnicas básicas de búsqueda de empleo.

ONCE

Este proyecto forma parte del plan de prioridades de la entidad, financiado por la Fundación ONCE. La Confederación gestiona esta subvención para la financiación de los proyectos prioritarios de sus entidades, proporcionándoles asesoramiento y realizando un seguimiento pormenorizado durante todo el proceso.