Compromís reclama a la Generalitat los expedientes de todas las promociones de alquiler asequible en Alicante tras el caso de Les Naus

Compromís ha dado este lunes un paso más en su ofensiva política por la polémica de las viviendas protegidas del residencial Les Naus y ha reclamado acceso a los expedientes completos de todas las promociones de alquiler oficial y asequible que se tramitan en la ciudad de Alicante, tanto las gestionadas por el Ayuntamiento como las vinculadas a la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha).

La coalición afirma que el objetivo es “exigir transparencia” y revisar el conjunto de adjudicaciones y procedimientos, ampliando el foco más allá de La Condomina y llevando la discusión al mapa completo de vivienda protegida en la capital alicantina.

La iniciativa se articula por dos vías. Por una parte, el grupo municipal ha solicitado al consistorio toda la información relativa a promociones de alquiler en el Casco Antiguo y en El Portón, además de las viviendas construidas en el barrio de San Gabriel. Por otra, el grupo en las Cortes ha pedido documentación sobre promociones del plan autonómico, el Plan Vive, que se desarrollan en Garbinet, Ciudad de la Luz y Rabasa, zonas donde se prevén o se ejecutan promociones enmarcadas en la política autonómica de vivienda asequible.

La portavoz de Vivienda de Compromís en las Cortes, Maria José Calabuig, vincula directamente la solicitud al escándalo de Les Naus y sostiene que, tras lo ocurrido en las últimas semanas, su formación no se fía “absolutamente nada” ni del gobierno autonómico ni del de Alicante. “Hemos pedido todos los expedientes e informes relativos a las promociones y adjudicaciones de vivienda de protección pública porque, obviamente, después de lo que ha pasado estas últimas semanas con las viviendas protegidas no nos fiamos absolutamente nada ni del gobierno autonómico ni del gobierno de Alicante, puesto que han utilizado recursos públicos para beneficio propio”, afirma Calabuig. En esa misma línea, exige “transparencia” y “todas las explicaciones” para que, dice, “las viviendas públicas cumplan su fin”.

Rentas y destinatarios

Compromís plantea la iniciativa como una forma de fiscalización política del modelo y de los controles, con un mensaje insistente sobre a quién debe dirigirse la vivienda protegida. Calabuig defiende que estas promociones deben ir “destinadas a gente de rentas bajas y medias” y cuestiona que puedan acabar en manos de perfiles con rentas elevadas o vinculaciones políticas.

“No para personas con ‘sueldazos’ de casi 70.000 euros y para cargos del PP”, añade la diputada, en una frase que conecta con el relato que Compromís ha sostenido desde que estalló el caso Les Naus: la vivienda protegida debe blindarse frente a cualquier “zona gris” que permita adjudicaciones controvertidas.

La ofensiva de este lunes se apoya en un contexto político ya muy cargado. El caso Les Naus, una promoción de viviendas protegidas construida sobre parcela municipal, ha provocado dimisiones, un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Alicante y una escalada institucional que ha llegado a las Cortes. En ese escenario, Compromís ha registrado en las últimas jornadas varias iniciativas para elevar la presión sobre el Consell y forzar explicaciones en sede parlamentaria.

Presión en las Cortes

En paralelo a la solicitud de expedientes, Compromís mantiene abiertas otras vías. Por un lado, ha reclamado comparecencias en las Cortes, incluida la del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a quien los valencianistas piden que dé la cara por la “responsabilidad” del Consell en el caso.

Por otro, también han pedido la comparecencia de la consellera Marián Cano por la vinculación de su exjefe de gabinete con una de las viviendas de la promoción investigada. A esa batería se suma la comparecencia solicitada para la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, y la del secretario autonómico responsable.

Además, la coalición valencianista sigue impulsando la comisión de investigación en las Cortes sobre Les Naus y el conjunto de promociones de vivienda protegida adjudicadas durante la legislatura, una comisión que se encamina a salir adelante al existir una mayoría simple en el parlamento autonómico. Ese marco de expedientes, comparecencias y comisión dibuja la estrategia de ampliar el caso desde una promoción concreta a un examen general del modelo y de los controles.

Con la petición registrada este lunes, Compromís traslada esa estrategia al terreno documental. No se limita a pedir explicaciones políticas, sino que reclama acceso a expedientes e informes de promociones repartidas por la ciudad, tanto las municipales como las autonómicas.

El mensaje es que la crisis de Les Naus no debe leerse como un episodio aislado, sino como una alerta que, a juicio de la coalición, obliga a revisar con lupa cómo se tramitan, se gestionan y se adjudican las viviendas de alquiler asequible y de protección pública en Alicante.