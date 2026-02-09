Educación suprime más ciclos de FP de los que crea en la provincia de Alicante

Un total de 33 centros educativos públicos de la provincia han visto eliminar este curso un ciclo formativo, mientras que otros 27 han recibido autorización para impartir uno nuevo. Así se desprende del listado definitivo de implantación de la Formación Profesional del curso 25-26 de la Conselleria de Educación. Unas cifras que, en la práctica, demuestran que la supresión ha sido mayor que la apertura de nuevas titulaciones, por lo que la oferta formativa se ha visto mermada, en lugar de haber sido potenciada como demandan los directores de los institutos y centros de FP para poder atender la demanda y también en un escenario de crecimiento de las academias privadas. Esto ha ocurrido en un curso en el que el Gobierno valenciano anunció 58.896 plazas para el aprendizaje de un oficio en los centros educativos alicantinos (3.566 más que el anterior).

La reorganización del mapa de estudios se produce cada año «en respuesta a las necesidades del mercado laboral y a la demanda de formación especializada» y además, teniendo en cuenta la matrícula, la duplicidad en el territorio y la falta empleabilidad, según la Administración autonómica. Y para este curso se han potenciado los ciclos informáticos, los sanitarios e industriales. En total, se han habilitado 18 títulos diferentes: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web, Administración de Sistemas Informáticos en Red, Sistemas Microinformáticos y Redes, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia, Emergencias Sanitarias, Educación Infantil, Integración Social, Atención a Personas en Situación de Dependencia, Gestión Administrativa, Administración y Finanzas, Comercio Internacional, Actividades Comerciales, Electromecánica de Vehículos Automóviles, Mantenimiento Electromecánico, Instalaciones Eléctricas y Automáticas y Energías Renovables.

Frente a ello, el departamento dirigido por Carmen Ortí ha eliminado seis titulaciones de diferentes especialidades que se repetían en casi una treintena de centros alicantinos. Estas son: Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, Gestión Comercial y Marketing, Carrocería, Instalaciones de Telecomunicaciones, Producción Agroecológica y Operaciones de Laboratorio.

Pese al ajuste del catálogo de títulos que realiza Educación, un buen número de centros sigue reivindicando la necesidad de que hay que adaptar todavía mejor la oferta, sobre todo, demandan un estudio por comarcas para evitar duplicidades y vacíos, así como para cubrir la demanda específica de cada territorio atendiendo siempre a las necesidades laborales. También reclaman la incorporación de ciclos a la enseñanza pública que ahora mismo solo tienen las privadas o que están muy limitados en los centros públicos.

Directores urgen revisar la oferta formativa por comarcas y frente al auge de las privadas

Una demostración de FP en un instituto de la provincia / HECTOR FUENTES

Críticas por la "destrucción"

Lejos de ese saldo negativo de seis ciclos que ha dejado la oferta formativa de este curso, desde el PSPV, que cifra en 80 y en 60 los títulos habilitados en los centros de la provincia en el 22/23 y 23/24 desde los grados básicos hasta los cursos de especialización (tras descontar los suprimidos) critican la gestión de Educación en la Formación Profesional. "El PP no apuesta por la educación pública y la muestra son los ciclos formativos que destruye. Es un ejemplo de las mentiras del PP cuando dijo que apostaría por la FP y demuestra que está abriendo la puerta a la privatización", afirma José Luis Lorenz, portavoz socialista de Educación en las Cortes.

El PSPV acusa al PP de "destruir" la FP tras la falta de crecimiento de la oferta formativa

Esta tendencia a reducir estudios también ha sido vinculada, por parte de los socialistas, con la gestión de la anterior directora general de FP, Marta Armendia, que "durante dos años y medio ha llevado a cabo sus políticas de destrucción contra la FP", denuncia Lorenz.

10.000 alumnos más en un lustro

La Formación Profesional (FP) ha ganado en solo cinco años más de 10.000 nuevos alumnos en la provincia. El número de jóvenes alicantinos que apuestan por aprender un oficio se ha incrementado en un 32 %, por ser una vía formativa más rápida y práctica y con una alta inserción laboral, lo que está llevando a las empresas a buscar mano de obra en los centros educativos, incluso, antes de que el alumnado haya acabado su formación.

De hecho, la Comunidad Valenciana es la segunda con más proporción de alumnado escolarizado en los ciclos formativos grado medio y superior de toda España, según el último informe del Ministerio de Educación. Estos dos niveles son, los que paralelamente, más crecimiento de estudiantes han experimentado en la provincia, que ha pasado de tener 27.202 estudiantes en el curso 18-19 a 37.100 alumnos en el curso 23-24, el último que aparece en las estadísticas del Gobierno. Por contra, los grados básicos de FP con 5.058, una titulación para jóvenes que no han terminado la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), han tenido un menor crecimiento y apenas han ganado medio millar de alumnos en cinco años.