Expertos consideran que la jornada continua dificulta la concentración de los niños durante cinco horas seguidas

Aproximadamente, 80 % de los colegios de la provincia de Alicante ya tienen instaurada la jornada continua, lo que supone concentrar las clases de 9 a 14 horas, en lugar e hacer una pausa larga para comer de una hora y media o dos, y que salgan a las 16.30 o 17 horas del centro escolar. Sin embargo, el horario escolar sigue generando debate entre los expertos y también cierta tensión en la comunidad educativa, mientras la Conselleria de Educación, que asegura carecer de informes oficiales sobre los efectos en el rendimiento académico, está trabajando en una nueva normativa para establecer mecanismos de revisión y de reversión de la jornada escolar. Este curso, son once los centros que abrirán las urnas para votar si cambian o no de sistema.

Aunque desde el punto de vista académico y del bienestar infantil, el debate entre jornada continua y jornada partida no tiene una respuesta única ni concluyente, lo cierto es que los especialistas coinciden en una cosa: la jornada continua impide una adecuada concentración de los niños en las materias porque son muchas horas seguidas de esfuerzo sin descanso suficiente.

«El cerebro infantil no está preparado para mantener la atención y el rendimiento durante cinco horas seguidas sin pausas largas de descanso. A medida que avanza la mañana, la concentración disminuye y la capacidad de aprendizaje cae. Por eso, las últimas sesiones de una jornada continua suelen ser poco productivas y el niño rinde poco. Está presente en el aula, pero está agotado a nivel cognitivo. Mantener la atención le supone un esfuerzo importante y puede ser especialmente agotador para los más pequeños», explica Mireia Orgilés, catedrática de Psicología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y directora del Centro de Investigación de la Infancia y la Adolescencia.

El cerebro infantil no está preparado para mantener la atención y el rendimiento durante cinco horas seguidas sin pausas largas de descanso Mireia Orgilés — Catedrática en Psicología de la UMH

En este sentido coincide Mari Carmen Martínez Monteagudo, doctora en Psicología y Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante (UA), quien señala que el alumnado realiza el esfuerzo cognitivo en las horas del día en las que suele mostrar mayor nivel de atención y activación, pero admite que presenta inconvenientes, «ya que la concentración de varias horas seguidas de trabajo académico puede resultar intensa, especialmente para los niños y niñas más pequeños».

En cambio, considera que la jornada partida «permite repartir mejor el esfuerzo a lo largo del día y ofrece la posibilidad de dedicar la sesión de tarde a actividades más prácticas, artísticas o menos exigentes desde el punto de vista cognitivo». Sin embargo, también precisa que este horario supone jornadas más largas, con un mayor nivel de cansancio al final del día, y puede dificultar la conciliación familiar en algunos contextos.

La jornada partida permite repartir mejor el esfuerzo y ofrece la posibilidad de dedicar la tarde a actividades menos exigentes Mari Carmen Martínez Monteagudo — Profesora de Psicología Evolutiva y Didáctica en la UA

Elecciones a jornada continua en un colegio de la provincia / ISABEL RAMON

Adaptar las clases

Respecto al rendimiento académico, según otra profesora de este mismo departamento de la UA, Carolina Gonzálvez, la evidencia científica no demuestra que la jornada continua sea mejor que la partida. «Estudios comparativos indican diferencias mínimas, y en algunos casos la jornada partida, con descansos y bloques más espaciados, puede favorecer la atención y el aprendizaje. La OCDE señala que lo importante no es tanto concentrar todas las horas de clase por la mañana, sino organizar el tiempo escolar de manera equilibrada, incluyendo aprendizaje, descanso y apoyo. En este sentido, la OCDE no respalda la jornada continua como modelo superior en rendimiento», señala la experta.

Con ello, considera que la clave está, más bien, en cómo se distribuyen los tiempos de aprendizaje y de descanso, ya que esta organización puede influir directamente en la concentración, la atención y la capacidad de asimilación de los contenidos. Para González, existen otros factores que pueden tener incluso más impacto en los resultados académicos, como la calidad docente, los recursos educativos, el apoyo familiar o la atención personalizada.

La OCDE señala que lo importante no es tanto concentrar todas las horas de clase por la mañana, sino organizar el tiempo escolar de manera equilibrada Carolina Gonzálvez — Profesora del Departamento de Psicología Educativa y Didáctica de la UA

Urnas para votar sobre el cambio de jornada escolar en un centro educativo / HECTOR FUENTES

Docentes de colegios de la provincia con jornada continua consultados por INFORMACIÓN, que obvian desvelar sus nombres por las suspicacias que sigue levantando el tema pese a que la jornada continua se empezó a implantar hace una década, apuntan a la conveniencia de modificar horarios e instaurar sesiones más cortas con pausas más largas para mejorar la concentración y el descanso de los niños.

En esta línea, la orientadora Marisol Torregrosa, asegura que los centros procuran poner las asignaturas más livianas, como plástica, música o educación física en las últimas horas de la mañana porque los alumnos están más cansados. En su colegio, uno de los primeros en instaurar la jornada continua asegura que a nivel académico no han notado cambios significativos y que no ha generado inconvenientes entre las familias, ya que el comedor escolar facilita que los niños estén atendidos en el mismo horario que una jornada partida.

Las tardes

Otro hecho es que con la jornada continua se tienen las tardes libres, lo que favorece el tiempo en familia y las actividades extraescolares, pero expertas como Mireia Orgilés advierten de que eso implica que la hora de la comida se retrase y que los niños necesiten supervisión por la tarde, algo que en muchas familias no es posible debido a los horarios laborales. «En estos casos hay un riesgo alto de que las horas de la tarde se rellenen con pantallas o con falta de supervisión directa del niño», alerta. Con ello, la catedrática en Psicología opina que la jornada partida distribuye el esfuerzo cognitivo a lo largo del día. «Los niños comen a una hora adecuada para su edad, descansan y recuperan su capacidad de atención para las horas de la tarde. El rendimiento por la tarde puede ser un poco menor que por la mañana, pero generalmente es mejor que después de tres o cuatro horas de clase», agrega.

Un niño viendo dibujos en un teléfono móvil / PILAR CORTES

En este aspecto coincide la profesora de la UA Martínez Monteagudo, quien avisa de que si las tardes no están acompañadas de propuestas educativas o de acompañamiento familiar, este modelo puede contribuir a incrementar desigualdades sociales. Sin embargo, la docente de la Facultad de Educación también pone el foco en que hay reflexionar sobre el impacto que tiene una escolarización tan prolongada, cuando se deja a los niños hasta las 17 o las 18 horas en los centros, en la vida cotidiana del alumnado y sobre la necesidad de equilibrar las demandas organizativas con el derecho de los menores a disponer de tiempo de calidad fuera del entorno escolar.

Para esta especialista la cuestión clave no es tanto elegir entre jornada continua o partida, sino garantizar que cualquier modelo respete los ritmos evolutivos del alumnado, incluya tiempos reales de descanso, juego y socialización, y se acompañe de una planificación pedagógica coherente. «Situar en el centro el bienestar académico, social y emocional de los niños y niñas debería ser el punto de partida de cualquier decisión sobre la organización del tiempo escolar», afirma.