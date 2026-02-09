Los fuegos artificiales de Hogueras vuelven al Postiguet: esta es la nueva ubicación propuesta por el Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha movido ficha para redefinir la ubicación del Concurso de Castillos de Fuegos Artificiales de Hogueras y propone que los disparos se realicen desde la playa del Postiguet, a la altura del Paseíto Ramiro, entre el 25 y el 29 de junio.

El equipo de gobierno ha iniciado los trámites para trasladar el planteamiento a la Subdelegación del Gobierno en Alicante y a la Dirección General de Costas y del Mar, con la idea de fijar un emplazamiento estable tras el traslado excepcional del pasado año.

Es el lugar idóneo para disparar el concurso tras sopesar diferentes alternativas Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas

La propuesta llega después del “experimento” de 2025, cuando el concurso se disparó desde la pasarela del puerto, en la conocida como Zona Volvo. El traslado se justificó entonces por los trabajos de regeneración del litoral que afectaban al entorno del Cocó y por la construcción de un espigón que imposibilitaba los disparos.

El Ayuntamiento mantuvo el cambio pese a que las obras concluyeron antes de lo previsto, alegando que el contrato ya estaba licitado, y aquella decisión abrió una polémica con asociaciones vecinales y con empresarios hoteleros y hosteleros, que reclamaron el regreso al arenal por arraigo e impacto en la experiencia del certamen.

Más cerca

El Postiguet no es la Playa del Cocó pero sí permite volver a la arena y acercarse, en la práctica, a la ubicación más habitual con la que durante décadas se han vivido los fuegos en la ciudad. La zona de disparo se situaría en el propio arenal, a la altura del Paseíto Ramiro, y los cálculos municipales estiman que el público podría ocupar unos 21.000 metros cuadrados en la playa.

A ese espacio se sumarían los espectadores repartidos por la franja litoral, que va desde el paseo de los Mártires de la Libertad hasta la zona de Puertoamor, en Entreplayas, con los artificios orientados hacia el mar para concentrar el espectáculo sobre la lámina de agua.

El planteamiento se ha puesto sobre la mesa tras una reunión celebrada este lunes en la Casa de la Festa Manuel Ricarte con representantes municipales de Seguridad Ciudadana, Turismo y Transportes. A partir de ahí, el gobierno local pretende formalizar la propuesta ante las administraciones competentes y avanzar en los informes necesarios para diseñar el operativo, la seguridad del entorno y el impacto sobre la franja litoral en unas fechas de máxima afluencia.

Debate y agenda

El anuncio llega, además, en un momento político delicado para el gobierno municipal. Luis Barcala abre este debate público en plena tormenta por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, con dimisiones y derivadas institucionales, y con el Ayuntamiento instalado en una crisis de desgaste que ha monopolizado el discurso público.

En ese contexto, la propuesta sobre los fuegos también actúa como un movimiento de agenda, al buscar desplazar la conversación hacia un asunto de ciudad con impacto directo en las Hogueras, en el litoral y en la proyección turística.

En el plano técnico, el concurso mantiene los parámetros básicos de su 37ª edición. Cada castillo deberá durar al menos 15 minutos, sin contar los tres truenos de aviso, y ejecutarse sin interrupciones. El presupuesto previsto es de 19.000 euros por disparo. El calibre máximo será de 175 milímetros y se permiten carcasas de cambios de repetición hasta 125 milímetros. El conjunto de artificios deberá igualar o superar los 350 kilos de NEC, con fuegos principalmente aéreos, y la pirotecnia ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.

Al cierre de la reunión, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha defendido la alternativa elegida: “Es el lugar idóneo, teniendo en cuenta la tradición de muchos años de ver el concurso desde el arenal y después de sopesar diferentes alternativas”.