Primeros retrasos por la huelga de maquinistas en Alicante

La huelga de maquinistas para exigir mayor seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida arranca en Alicante con los primeros retrasos en el servicio de Cercanías. En concreto, los primeros trenes de la mañana están circulando con demoras de entre un cuarto de hora y casi una hora, a pesar del cumplimiento de los servicios mínimos.

En hora punta se prevé que circulen el 75 por ciento de los convoyes, porcentaje que se reducirá al 50 por ciento en las horas valle.

Por lo que respecta a la Alta Velocidad, en la conexión con Madrid, la operadora pública prevé la suspensión de al menos tres trayectos por sentido -como el previsto con salida en Alicante a las 8.35 horas-, además de uno por sentido en la línea que une Madrid con Murcia, con parada en Elche y Orihuela.

La protesta también afectará a algunos trayectos de media distancia, como el Avant procedente de Murcia que debía llegar a las 9:09 horas.

Eso por lo que respecta a las supresiones previstas, a las que se pueden sumar otras, si no se cumplen los servicios mínimos pactados.

En la estación de Alicante, la presencia de usuarios es bastante menor de la habitual, ya que las operadoras han avisado a quienes tenían billete comprado de la suspensión y los han reubicado.

Comienzan los retrasos en Alicante por la huelga de maquinistas / ALEX DOMÍNGUEZ

Trenes de Alta Velocidad afectados por la Huelga

Madrid - Alicante:

Madrid Ch 07:00 – Alicante 09:35

Madrid Ch 14:00 – Alicante 16:28

Madrid Ch 16:00 – Alicante 18:34 (solamente suprimido hoy)

Madrid Ch 18:00 – Alicante 20:23

Alicante 08:35 - Madrid Ch 11:08

Alicante 09:40 - Madrid Ch 11:08

Alicante 14:35 - Madrid Ch 17:08

Madrid - Murcia (con parada en Elche y Orihuela):

Madrid Ch 10:00 – Murcia 12:46

Murcia 13:52 – Madrid Ch 16:38

Pasajeros afectados

Por lo que respecta a los usuarios de Cercanías, la mayoría se muestra resignado, acostumbrados, como están, a los retrasos habituales en el servicio. "No estuvo tan mal, ha sido peor otros días. Normalmente se retrasa quince minutos, veinte minutos", aseguraba Laura Castaño al bajar del tren que la ha traído de Elche.

"Esto no es hoy, solamente porque tenemos la huelga, esto es todos los días. Llevamos quince, veinte minutos, y ahora tenemos que fichar y ya ya me falta tiempo", apuntaba Margarita, otra usuaria, bastante más molesta.

Noticias relacionadas

"Es nuestro día a día. Hay días que yo llego a las nueve al trabajo. Salgo de casa a las siete y media y llego a las nueve al trabajo", explicaba, por su parte, David Díaz.