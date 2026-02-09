El ilicitano Armando Martí releva a la alicantina Marta Armendia como director general de FP

Relevo en la sala de mandos de la Formación Profesional (FP) de la Comunidad Valenciana. El hasta ahora subdirector general de Innovación y Calidad Educativa de la Conselleria de Eduación, Cultura, Universidades y Empleo, Armando Martí Recuenco va relevar a Marta Armendia como directora general de FP tras su cese.

El que fuera el jefe de estudios de los ciclos formativos del instituto Cayetano Sempere de Elche durante once años, hasta 2016, sustituirá a la alicantina, cuya salida se hizo oficial el pasado 30 de enero "a petición propia", según el decreto firmado por el presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca. Su renuncia se produce a los dos meses de la entrada de Carmen Martí como consellera de Educación, tras pasar José Antonio Rovira a Hacienda.

Recueco es Ingeniero Técnico Industrial. Hasta su entrada como alto cargo en la Generalitat, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional como docente de formación profesional, y ha sido profesor visitante en Estados Unidos como profesor de Career and Technical Education (CTE). Además, ha impartido diferentes cursos de formación para profesores a través del CEFIRE y ponencias relacionados con la FP.

Retos para acercar las empresas a la FP en Alicante / Héctor Fuentes

Anterior inspectora de Educación, Armendia fue uno de los fichajes de Alicante de Carlos Mazón en agosto de 2023 al inicio de la legislatura. Su trayectoria al frente de la Dirección General de Formación Profesional ha estado marcada por la implantación de la ley nacional que implicó, entre otros retos, extender el modelo de FP dual a todos los ciclos formativos, hasta el punto de que los alumnos han tenido que realizar desde el primer curso prácticas en los centros de trabajo. Un desafío que supuso que en la Comunidad uno de cada tres estudiantes se quedara sin poder cumplir con esta obligación debido a las reticencias de las empresas.

Pese a aquello, durante su etapa Armendia quiso recalcar el "esfuerzo extraordinario" realizado por parte de la Administración autonómica y de los centros educativos, lo que supuso que casi 100.000 alumnos fueran dados de la Seguridad Social entre formación empresa y centros de trabajo, teniendo en cuenta que hubo un total de 120.000 alumnos matriculados en FP, de los cuales entre un 10 y un 15% pueden tener entre 15 y 16 años, con lo que no tiene la edad para poder hacer esa formación empresarial.

La protesta celebrada a las puertas del IES Figueras Pacheco de Alicante / Rafa Arjones

Recortes y huelga

Durante su estancia en la dirección general de FP también han sido sonadas las protestas del profesorado por los recortes. Entre ellos, por rebajar las horas lectivas en los ciclos semipresenciales, que pasan de 30 horas semanales a 25, lo que supuso la reducción de docentes en los centros educativos.

A estos problemas se sumó la huelga de los profesores expertos de más de un mes, también por la rebaja inicial del salario en un 41 %, un conflicto que acabó con 5.000 alumnos sin clases a las puertas de los exámenes, después de que se hubiera retrasado casi durante dos meses su incorporación al inicio de curso debido al cambio de sus contratos.

Frente a las críticas, en el sector de la FP también hay voces que aplauden a Marta Armendia su implicación en las actividades de todos los centros de FP de la Comunidad Valenciana y en las competiciones de las Skills , su apoyo al equipo autonómico de estudiantes y el haber trabajado por el fomento de la relación empresas y centros de Formación Profesional.