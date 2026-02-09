Estos son los premios y ayudas a la investigación del Colegio de Enfermería de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado esta tarde en la Casa Bardín el acto de entrega de los premios y ayudas a la investigación cofinanciados con el Consejo General de Enfermería. Una actividad organizada a través de la Asesoría de Investigación e Innovación Enfermera, cuya coordinadora es la vocal IV de la entidad, Noelia Rodríguez Blanco, que coincide con el año en el que el colectivo conmemora los cinco años desde la puesta en marcha de dicha asesoría.

Desde este departamento se anima a los colegiados a asistir cada año a dicha entrega de premios para que sea una celebración compartida con todos los colegiados de la provincia, no solo con los premiados y nominados, sino también con quienes contribuyen cada día al avance de la profesión de Enfermería en todos sus ámbitos. Esta vez se han desvelado tras la intervención de Raquel Ajo, divulgadora científica e investigadora, con su ponencia "Cumbres borrascosas: cómo pasar de una idea a un proyecto de investigación”.

Los premiados en la convocatoria de investigación del Colegio de Enfermería de este año / INFORMACIÓN

Este año los premios han quedado del siguiente modo:

Mejor artículo científico

Ángeles Triviño Martínez: Virtual reality in the management of hematophobia settings: impact on anxiety reduction

Trabajos fin de grado

Elena Torró Sáez: impacto de la higiene de manos como preventiva de las infecciones nocosomiales, es decir, las adquiridas por los pacientes durante su estancia en centros sanitarios

Marta Fenoll Morante: Asociación entre parámetros cardiovasculares y la condición física autopercibida: análisis de datos del estudio EVasCu

Sonia Urbón Blanco: La Enfermería en el manejo de los catéteres de vía central y su relación con la prevención de bacteriemias. Una revisión sistemática

Mejor trabajo fin de máster

María del Rosario Abad Torregrosa: Nutrición deportiva y rendimiento en la etapa de la adolescencia

Raquel Magdaleno Llopis: Políticas del cuidado al cuidador y la respuesta a las necesidades de la población ecuatoriana

Mejores proyectos científicos de Enfermería

Fidel Saura Lucas: Monitorización de biomarcadores perioperatorios para la evaluación de la seguridad introperatoria y postoperatoria en cirugía robótica. Biosafe-Bot

Adrián Marco Moyano: Integración de exoesqueletos para la prevención de enfermedades musculoesqueléticas relacionadas con la movilización de pacientes en personal sanitario

Pablo López Poveda, Segundo Jiménez García y Aitana Flor Martínez: Integral-Cuid: validación multicéntrica de una herramienta con enfoque holístico para medir y clasificar la necesidad de cuidados enfermeros

Nieves García Mira: Menstruación incapacitante secundaria e ideación suicida: implicaciones para la detección precoz desde la práctica enfermera