Primeros movimientos en la parcela del futuro centro de salud de Garbinet en Alicante tres años después

Las obras del futuro centro de salud de Garbinet parecen desbloquearse. Este lunes se han registrado los primeros movimientos en el solar desde hace tres años con la instalación del cartel informativo de los trabajos con un presupuesto de 7,1 millones de euros financiados a cargo de los Fondos Europeos Feder 2021-2027 y también se ha procedido en los últimos días a la descarga de un contenedor con materiales para realizar los trabajos, así como dos tanques de agua.

Este centro dará cobertura a unos 20.000 vecinos de Alicante. El cartel recién instalado no dice nada de los plazos de obra, pero se dio el de 18 meses en marzo de 2023, cuando la entonces directora territorial de Sanidad en Alicante, Encarna Llinares, (gobernaba aún el tripartito de izquierdas en la Generalitat), y la exgerente del Hospital de Sant Joan, Beatriz Massa (gerente en el hospital de La Vila en la actualidad), visitaron la parcela ante el que anunciaron como "inminente inicio de los trabajos".

El solar lleva vallado desde que se hizo la primera licitación en 2022, que resultó infructuosa

Primera adjudicación

La primera adjudicación se firmó en 2022 con una UTE formada por Ecisa y Joca, absorbidas después por el grupo Urbas, y resultó infructuosa pese a los preparativos realizados sobre el solar, lo que obligó a una nueva licitación tras rescindirse el primer contrato.

De hecho, el cartel que se instaló entonces anunciando la obra, junto al que se fotografiaron Linares y Massa, fue retirado. No así el vallado, que ha permanecido in situ, tal y como explican los vecinos, y que incluso ha sido útil a la hoguera Parque de las Avenidas para su racó durante la plantà de las fiestas de 2024 y 2025.

En octubre de 2025, el todavía por entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, avanzó que la ejecución del centro de salud de Garbinet se iniciaría “antes de que acabe el año”, tras resolverse los obstáculos técnicos que frenaban su arranque. Sin embargo, han pasado varios meses más hasta que se ha visto movimiento en la parcela elegida.

Al fondo, en el solar, un contenedor con material de obra, este lunes / INFORMACIÓN

Distribución

Si se ejecuta el proyecto tal y como se anunció en marzo de 2023, la superficie construida será de 2.900 metros cuadrados en tres plantas. En la baja se situará, además del área de recepción y atención sanitaria que incluye dos consultas médicas y otras tantas de enfermería, el área de extracciones y tratamientos.

En la planta primera se ubicará un área de Pediatría con zona de consultas, de juegos y de lactancia. Se crea asimismo el área de Odontología Preventiva, con una consulta para el odontólogo y otra para el higienista dental. En esta misma planta estará el área de Medicina General, con ocho consultas para los profesionales de Medicina Familiar y otras seis para los de Enfermería. El nuevo centro contará también con un área de Atención a la Mujer, que incluye la consulta de matrona y una sala de Educación para la Salud. Asimismo, hay prevista en esta planta un área para Trabajo Social.

Y en la segunda planta se ubicará la nueva Unidad de Rehabilitación, con consulta de fisioterapia, un gimnasio, boxes de electroterapia y vestuarios. En este mismo nivel habrá un área administrativa y biblioteca, además de la zona para servicios generales.

PAU 2 y La Condomina

De este modo comienzan a tomar forma los proyectos de centros de salud que llevan años pendientes en Alicante. El pasado mes de enero la Generalitat retomó las obras del centro de salud del PAU 2 de Alicante tras dos décadas de retraso

Los vecinos exigen que se fije “un calendario periódico de reuniones” para hacer seguimiento de estos trabajos después de años de espera. La construcción del centro de salud en el PAU 2 se incluyó por primera vez en los presupuestos de la Generalitat en 2006, durante la etapa presidencial de Francisco Camps. Hasta 2018 no se retomó su planificación y en abril de 2024 se licitó por un importe de 14,7 millones de euros en un plazo de 20 meses.

Desde entonces el proyecto no ha cumplido los plazos pese a las previsiones de los políticos. El centro de salud se diseñó para dar cobertura a una población de 16.620 personas. Contempla un edificio de planta baja y otras dos de altura con 56 plazas de aparcamiento en superficie y que incluirá las áreas de Urgencias y Punto de Atención Continuada, así como del área de Extracciones y Tratamientos, de Pediatría, Rehabilitación y Odontopediatría.

En la primera planta se ubicarán las áreas de Medicina de Familia, Administración, Maternidad, Salud Sexual y Reproductiva y el área de Salud Mental. La segunda planta contará con las zonas de Docencia, Conductas Adictivas y en área de Cirugía Menor.

En cuanto al centro de salud de La Condomina, lo último que se sabe lo dijo Mazón en octubre poco antes de marcharse. Afirmó que continuaba en fase de redacción, que se preveía licitar la obra en enero y comenzar los trabajos en el verano de 2026. El futuro edificio, con un presupuesto total de 10,2 millones, atenderá a unos 21.000 vecinos de Playa de San Juan.