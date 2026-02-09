El PSOE pide paralizar la venta de suelo público en Alicante para evitar otro "pelotazo"

El Ayuntamiento de Alicante desistió a principios de año de la construcción de 32 viviendas públicas en el barrio de San Blas. Después de que el concurso para las obras quedara desierto, al no presentarse ninguna empresa interesada, el gobierno local cambió de fórmula y se inclinó por la venta de la parcela a un promotor privado a cambio, además, de la cesión de un mínimo de tres inmuebles. La misma fórmula empleada en el Plan Vive de la Generalitat y en la polémica promoción de Les Naus, que ahora el PSOE quiere detener para evitar "otro pelotazo".

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha exigido paralizar el procedimiento para la venta del solar de la calle Ceuta. El proyecto, que se remonta a 2023, fue concebido para la construcción de viviendas de alquiler social. Sin embargo, la edil socialista recuerda que "Barcala ha decidido ahora que los pisos no se destinarán a alquiler para familias en situación de vulnerabilidad, sino que prácticamente todo el lote quedará en manos del promotor, y solo tres viviendas pasarán a formar parte del parque de vivienda municipal".

"Exigimos paralizar este procedimiento y recuperar el objetivo inicial del proyecto: vivienda de alquiler social. Alicante no necesita más pelotazos como el del escándalo de Les Naus, necesita políticas públicas valientes ante la emergencia de la vivienda", ha señalado Ana Barceló. La portavoz del PSOE ha añadido que el alcalde "anuncia vivienda pública en campaña y después la convierte en promociones privadas, dejando a las familias sin alternativas y facilitando el negocio", lo que no representa un caso aislado, sino que "forma parte de una política de vivienda fallida del PP".

Retrasos en los trámites

Entre la aprobación del proyecto, por unanimidad de todos los grupos en mayo de 2023, y la salida a concurso de la obra, en marzo de 2025, pasaron 22 meses. En ese tiempo, el presupuesto de 3,5 millones de euros quedó desactualizado para los precios del mercado de obras, lo que influyó en que ninguna promotora quisiera licitar. Además, los retrasos en esta promoción de alquiler social obligaron al Ayuntamiento en octubre de 2024 a renunciar a una subvención de Generalitat por 1,2 millones de euros, un tercio de la inversión total que estipulaba el proyecto.

Ahora, el concurso de enajenación fija un presupuesto base de 457.549 euros y un plazo de ejecución de 36 meses, mientras que el plazo para la presentación de ofertas concluirá el próximo 9 de abril a las 14:00 horas. En el mejor de los casos, la promoción de la calle Ceuta tardará otros tres años en hacerse realidad.

Lo que pretende el PSOE con su petición es que no se repita un nuevo caso como el de Les Naus, la polémica promoción de vivienda protegida de la que se han beneficiado personas vinculadas al Ayuntamiento y la Generalitat. El escándalo desvelado por este diario se ha cobrado tres dimisiones hasta la fecha: la del jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Miguel Ángel Sánchez; la de María Pérez-Hickman, ya ex directora general del Consistorio que permanece como jefa de Contratación; y la de la hasta ahora concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, número tres de la lista de Barcala a las elecciones del 2023. Sobre este último caso, el alcalde negó en el pleno del jueves que estuviera al tanto de que una de sus ediles iba a ser beneficiaria de la polémica promoción: "Yo no sabía que se había adjudicado una vivienda". Barcala, en la sesión del pasado jueves, sostuvo que fue consciente de que había personas vinculadas al Ayuntamiento con vivienda en la promoción envuelta en la polémica a mediados de enero, tras un informe realizado por el área de Patrimonio.