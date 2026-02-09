La Aemet avisa: el viento vuelve a ganar fuerza hoy en Alicante al final del día

La provincia de Alicante inicia la semana con un cambio de tono en el tiempo tras varios días marcados por el temporal. Este lunes 9 de febrero, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)prevé una jornada más tranquila en términos generales, aunque no completamente estable: las lluvias aún harán acto de presencia a primeras horas y el viento volverá a ganar protagonismo al final del día.

Según la previsión oficial, el cielo amanecerá nuboso, con precipitaciones débiles durante la madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas del litoral y prelitoral. Con el avance de la mañana, esas lluvias tenderán a desaparecer y darán paso a intervalos nubosos, con claros cada vez más amplios durante el tramo central del día.

Las temperaturas se mueven en valores suaves para la época. Las mínimas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios, mientras que las máximas suben, dejando un ambiente más templado durante las horas centrales.

El viento obliga a no bajar la guardia

Aunque la mañana será relativamente tranquila, el viento vuelve a ser el factor a vigilar al final de la jornada. Aemet ha activado avisos amarillos por rachas de hasta 70 km/h en el interior de la provincia y en el litoral norte, que entrarán en vigor a partir de la noche, entre las 21:00 y las 23:59 horas.

Durante el día, el viento soplará flojo de componente oeste, con algunos intervalos moderados, pero será a última hora cuando pueda intensificarse de forma puntual, especialmente en zonas expuestas del interior.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina afronta un lunes de evolución clara. La mañana estará marcada por cielos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles y dispersas, especialmente a primeras horas. Conforme avance el día, la nubosidad irá rompiéndose y se abrirán claros, dejando un ambiente más estable durante las horas centrales. Las temperaturas subirán respecto a días anteriores, con valores que oscilarán entre los 8 y los 21 grados. El viento será flojo durante gran parte de la jornada, aunque podría reforzarse al final del día.

El tiempo en Elche

En Elche, el día comenzará con cielos cubiertos y alguna precipitación débil durante la madrugada y primeras horas de la mañana. La situación tenderá a mejorar con rapidez, dando paso a intervalos nubosos y un ambiente más agradable. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21 grados, con viento moderado que hará más llevaderas las horas centrales del día.

El tiempo en Benidorm

La jornada será variable en Benidorm. A primera hora no se descartan chubascos débiles, pero a partir del mediodía se impondrán los claros y una mayor estabilidad. El viento se dejará notar en el litoral, especialmente conforme avance la tarde, y podría intensificarse al final del día. Las temperaturas se moverán entre los 9 y los 17 grados.

El tiempo en Elda

En el interior de la provincia, Elda vivirá una mañana más gris, con abundante nubosidad y escasa probabilidad de lluvia conforme avance el día. El ambiente será fresco a primeras horas, pero las máximas subirán hasta rondar los 20 grados. El viento será uno de los elementos a vigilar, con posibles rachas más intensas durante la noche.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el lunes arrancará con cielos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles durante la mañana. Con el paso de las horas, la nubosidad irá alternando con claros, aunque el viento moderado mantendrá una sensación algo más fresca, sobre todo al final de la jornada. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre los 9 y los 19 grados.

El tiempo en Orihuela

Orihuela comenzará el día con nubes y alguna precipitación débil, pero la mejora será rápida y progresiva. Durante el resto de la jornada predominarán los intervalos nubosos y un ambiente más estable. Las temperaturas máximas subirán hasta los 22 grados, con viento flojo durante el día.

El tiempo en Alcoy

En la zona de montaña, Alcoy registrará una mañana más invernal, con cielos cubiertos y probabilidad de lluvias débiles. La situación mejorará parcialmente a lo largo del día, aunque el ambiente seguirá siendo fresco. Las máximas rondarán los 17 grados y, al igual que en otros puntos del interior, habrá que prestar atención al viento al final de la jornada, con riesgo de rachas fuertes.

El tiempo en Dénia

En el norte del litoral, Dénia empezará el lunes con lluvias débiles y cielos nubosos, especialmente durante las primeras horas. A lo largo del día se irán abriendo claros, pero el viento volverá a ganar protagonismo por la noche, coincidiendo con los avisos activos. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados.