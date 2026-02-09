La DGT advierte de varios accidentes que complican el tráfico esta mañana en la provincia de Alicante

La circulación por las carreteras de la provincia de Alicante se ha visto condicionada este lunes por un elevado número de incidencias repartidas por distintos puntos, especialmente en las principales vías del litoral y en los ejes de conexión interurbana. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), esta mañana se registraban unas 35 incidencias en una veintena de vías, con especial concentración en la N-332, la AP-7, la A-70 y la A-7.

Uno de los focos más problemáticos de la mañana se ha localizado en la N-332 a su paso por Santa Pola, donde un accidente ha provocado desde las 09.40 horas el cierre del carril derecho en sentido Valencia a la altura del kilómetro 92,3. Esta situación ha derivado en retenciones y circulación irregular en varios tramos cercanos, además de tráfico alternado en sentido Murcia. Minutos antes, también en la N-332, ya se habían notificado obstáculos tanto en Torrevieja como en Guardamar del Segura y El Campello, lo que ha ido complicando progresivamente la movilidad en esta vía clave del sur de la provincia.

La AP-7 también ha registrado incidencias desde primera hora de la mañana, con obstáculos derivados de accidentes o elementos en la calzada en puntos como Venta Lanuza y Senija. A estos problemas se han sumado incidencias en carreteras secundarias del norte de la provincia, como la CV-763 en La Nucía o la CV-753 en L’Alfàs del Pi, donde se han registrado accidentes.

En el entorno de Alicante capital y su área metropolitana, la A-70 ha presentado obstáculos tanto en la zona de Santa Faz, donde ha habido un accidente, como en Jubalcoy. Todo esto ha provocado retenciones de tráfico que han afectado a la circulación.

En la A-7 también se ha registrado un accidente a las 08.21 horas a la altura de Altabix, en sentido decreciente de la kilometración, mientras que pasadas las 09.00 se registraba otro siniestro en la A-31 en Villena y en vías comarcales como la CV-743 en Teulada o la CV-855 en Daimes.

Sobre las 10.00 horas también se han registrado varios accidentes: en la A-7 a la altura de Tibi y de San Isidro, en la CV-91 en Almoradí y en la CV-740, en Teulada.