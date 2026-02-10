Alicante "Ampadrina una mamá” en Uganda

Una media de 175 niños y 92 mujeres embarazadas reciben asistencia médica cada mes, gracias al proyecto “Ampadrina una mamá”, puesto en marcha hace dos años por la ONG alicantina Rafiki África y Grupo ASV en la región africana de Ikoba, Uganda. Una zona en la que, según Unicef, la tasa de mortalidad materna representa una de las más elevadas del mundo.

Una nueva colaboración entre ambas entidades va a permitir el mantenimiento de este relevante proyecto que la ONG alicantina ha conseguido implementar en el centro médico que tiene en esta región desde el que se busca mejorar el acceso y calidad de la atención sanitaria materno-infantil.

“Con este respaldo Rafiki Euroval Health Centre III sigue siendo el centro de salud de referencia en toda la zona, donde el acceso a otros hospitales es extremadamente difícil debido al estado de las carreteras y la situación económica de la población. Gracias a la confianza depositada en nosotros por parte de Grupo ASV seguimos salvando vidas en una de las zonas más necesitadas de Uganda” explica Juan José Amirola Campa, presidente de la ONGD Rafiki África.

Proyecto en Uganda para dar asistencia médica al parto / INFORMACIÓN

Esta asociación radicada en Alicante se creó para ayudar a las poblaciones más necesitadas de Uganda, que pretende colaborar en la mejora del nivel de vida en los distritos de Katwe/Kenziga e Ikoba. Son zonas rurales, con una economía de difícil subsistencia, basada en la agricultura, con una población en torno a los 10.000 habitantes.

Entre los últimos avances destaca la apertura el pasado mes de abril de una nueva ala de maternidad, lo que ha permitido ofrecer ingresos en condiciones higiénicas y adecuadas y atender partos en un entorno seguro y preparado.

Ambulancia

Otro fruto de esta colaboración entre ASV y Rafiki África ha sido el envío reciente hasta Ikoba de una ambulancia con la que, según informan desde la ONG, “se han trasladado ya numerosos pacientes en situación de urgencia, salvando vidas”. También se han comenzado a realizar visitas domiciliarias a zonas alejadas que tienen difícil acceso, mejorando la atención sanitaria de embarazadas y personas vulnerables.

“Para nosotros es muy importante poder mantener el programa “Ampadrina una mamá” ya que la asistencia sanitaria a las mujeres embarazadas y sus niños cada vez nos exige más recursos, pero todos son empleados con eficacia y eficiencia, ya que es un proyecto maravilloso para salvar vidas. No olvidemos que antes de la llegada de esta ayuda de ASV un porcentaje elevado de embarazadas tenía serios problemas en los partos en casa, sin luz, sin agua, sin suelo, sin atención médica” añade Amirola.

Una madre ugandesa con su bebé / INFORMACIÓN

Energía eléctrica

La energía eléctrica permanente también ha sido otro de los últimos grandes avances. Gracias a la ayuda recibida se han instalado baterías y placas solares que dotan de electricidad al centro sanitario en todo momento. “Ya no tenemos que atender a pacientes a oscuras, especialmente en urgencias o partos nocturnos” detallan desde Rafiki al respecto.

“Saber que con la apuesta de Grupo ASV por “Ampadrina una mamá” se están consiguiendo tantos avances en el centro médico de Rafiki en Uganda nos llena de emoción y alegría y nos motiva para seguir vinculados a este proyecto tan relevante para las mujeres embarazadas y sus hijos en una zona tan vulnerable como esta” confirma por su parte Sonia Carricondo, responsable de Comunicación y ESG de Grupo ASV.

Este tiene más de 95 años de historia y 2.800 empleados, consolidándose como una de las empresas líderes en el mercado español extendiendo su presencia a Estados Unidos, Colombia y Alemania.