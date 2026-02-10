Alicante aumentará los "mecanismos de control" para la próxima promoción de viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Alicante seguirá adelante con la venta de una parcela municipal en San Blas para que un promotor privado construya vivienda a cambio de la donación de algunos inmuebles (al menos, tres) al Consistorio. El gobierno municipal de Luis Barcala descarta, después de que lo exigiera el PSOE, retomar la idea original (la construcción pública de 32 viviendas) e insiste con la fórmula empleada en el Plan Vive y en el polémico Residencial Les Naus, del que han resultado adjudicatarias personas vinculadas al Ayuntamiento y la Generalitat. Eso sí, el ejecutivo avanza que aumentará los "mecanismos de control" para la próxima promoción.

El Ayuntamiento de Alicante desistió a principios de año de la construcción de un bloque de pisos de alquiler social en la calle Ceuta, del barrio de San Blas. Después de que el concurso para las obras quedara desierto, al no presentarse ninguna empresa interesada, el gobierno local cambió de estrategia y se inclinó por la venta de la parcela a un promotor privado a cambio, además, de la cesión de un mínimo de tres inmuebles. La misma herramienta empleada en el Plan Vive de la Generalitat y en la polémica promoción de Les Naus, que ahora el PSOE busca detener para evitar "otro pelotazo".

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, exigió este lunes paralizar el procedimiento para la venta del solar de la calle Ceuta. El proyecto, que se remonta a 2023, fue concebido para la construcción de viviendas de alquiler social. Sin embargo, la edil socialista recordó que "Barcala ha decidido ahora que los pisos no se destinarán a alquiler para familias en situación de vulnerabilidad, sino que prácticamente todo el lote quedará en manos del promotor, y solo tres viviendas pasarán a formar parte del parque de vivienda municipal".

El PP responde: "Es un ataque de cuernos"

"Exigimos paralizar este procedimiento y recuperar el objetivo inicial del proyecto: vivienda de alquiler social. Alicante no necesita más pelotazos como el del escándalo de Les Naus, necesita políticas públicas valientes ante la emergencia de la vivienda", señaló Ana Barceló. La portavoz del PSOE añadió que el alcalde "anuncia vivienda pública en campaña y después la convierte en promociones privadas, dejando a las familias sin alternativas y facilitando el negocio", lo que no representa un caso aislado, sino que "forma parte de una política de vivienda fallida del PP".

El PP, por su parte, ha considerado este martes que el PSOE "tiene un ataque de cuernos" por no haber sido capaz de construir ninguna vivienda pública en la ciudad en su etapa al frente del gobierno del Botànic. La portavoz de los populares, Cristina Cutanda, ha manifestado que lo que buscan los socialistas es que ambos partidos "empaten a cero" y que no entra en los planes del ejecutivo local realizar nuevos cambios en la promoción de la calle Ceuta.

No obstante, los populares sí han reconocido que incrementarán los "mecanismos de control" para el acceso a las futuras viviendas (que, en el mejor de los casos, no estarán listas hasta dentro de tres años) con aquellos requisitos que apruebe la Generalitat en la futura normativa, ya anunciada por la vicepresidenta del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN