Alicante busca empresa para gestionar el nuevo mercadito de Hogueras

El Ayuntamiento de Alicante inicia la búsqueda de una empresa para gestionar el nuevo modelo del Mercadito de Hogueras. La Junta de Gobierno aprobó este martes la convocatoria del procedimiento para contratar la concesión de servicios especiales de los espacios de atención protocolaria, mercado gastronómico y ocio de la fiesta. El contrato tendrá una duración de cuatro años, desde el 15 de mayo de 2026 hasta el 30 de junio de 2029.

Este nuevo modelo de gestión del Mercadito llega tras la salida de la anterior empresa adjudicataria, que renunció al contrato en octubre de 2025 debido a la decisión municipal de reducir el horario de la música y limitar el espacio ocupado en el paseo de Federico Soto. Estos cambios buscaban equiparar el horario musical al de los racós y barracas y evitar daños en las zonas verdes, además de resolver los problemas de movilidad en la zona.

El nuevo diseño del Mercadito contempla una reestructuración de los espacios que pasa de dos a tres áreas diferenciadas: una zona de protocolo, una de mercado gastronómico y un espacio de ocio, que se ubicará por primera vez lejos del paseo de Federico Soto, ubicándose en el espacio destinado al mercadillo de Teulada.

La financiación del proyecto se realizará a través de las prestaciones en la zona de ocio, lo que significa que no habrá coste directo para el Ayuntamiento, como ya ocurría en el contrato anterior. Eso sí, el valor total de la concesión será de 4,2 millones de euros, lo que supone un millón de euros menos que el contrato anterior, que tenía un valor estimado de 5,23 millones de euros.

Espacio de ocio en Teulada

El cambio más relevante afecta al espacio de ocio, que se traslada fuera del centro urbano. De esta forma, el "espacio musical de ocio" se traslada al aparcamiento situado entre las calles Teulada y Campo de Mirra, donde los jueves y sábados se instala el mercadillo ambulante. Este espacio estará destinado a actividades recreativas y socioculturales, sin interferir en el desarrollo de los actos oficiales. El acceso será libre, aunque el concesionario podrá cobrar entrada si presenta propuestas concretas que lo justifiquen, como actuaciones con caché, con las limitaciones propias de las edades para menores.

Además, el recinto de ocio no ocupará la totalidad del espacio destinado al mercadillo, ya que se mantendrá una parte del espacio destinada a aparcamiento, y tendrá los mismos horarios de ruido que el resto de las Hogueras. Estará abierto desde el 20 al 24 de junio, desde las 10.30 a las 4.30 horas. El horario de la música se iguala al de los racós y barracas, desde las 22.30 a las 4.30 horas. Antes de esa franja quedará fijado por el horario de exención de ruidos.

Protocolo y gastronomía se quedan en Soto

El primer espacio será la zona protocolaria, que se mantendrá en la avenida de Federico Soto, en el tramo más próximo a la plaza de los Luceros, como en ediciones anteriores. Esta área estará abierta al público del 17 al 24 de junio, en horario de 10:30 a 2:30 horas, y contará exclusivamente con música ambiental. No se permitirá ocupar las zonas ajardinadas ni el carril-bus, con el objetivo de no interferir en el tráfico ni en el espacio público destinado a otras actividades. En este mismo espacio se llevará a cabo la tradicional entrega de premios de la Ofrenda de Flores, que se celebrará el 23 de junio.

A continuación, en el mismo recorrido de la avenida, se habilitará el mercado gastronómico, que también abrirá sus puertas entre el 17 y el 24 de junio, en el mismo horario. Esta zona estará compuesta únicamente por casetas de venta de productos alimenticios, y se excluyen las tradicionales "foodtrucks" que estuvieron presentes en ediciones anteriores. Al igual que en la zona protocolaria, se establecerán normas para respetar el entorno: se mantendrán libres las zonas ajardinadas, el carril-bici y las áreas de juegos infantiles. El acceso será gratuito y contará exclusivamente con música ambiental.

Nuevo Mercadito

La reconfiguración del Mercadito es consecuencia directa de la renuncia de la empresa adjudicataria el pasado mes de octubre. El Consistorio da así respuesta a una polémica que se arrastra desde hace varias ediciones y que tuvo su punto más crítico en las Hogueras de 2025, cuando las quejas de comisiones, vecinos y colectivos festeros obligaron a reforzar la presencia policial y a controlar las concentraciones de público en la calzada, especialmente en jornadas clave como los días 21 y 22 de junio, cuando se celebran los desfiles de la Ofrenda de Flores.

Con este nuevo planteamiento, el gobierno local del PP busca evitar los problemas que rodearon al Mercadito en ediciones anteriores y garantizar que el servicio pueda convivir con el desarrollo normal de las Hogueras. Aunque el Ayuntamiento no ha detallado todavía el contenido del futuro pliego, sí confía en que el nuevo Mercadito, ya con el ocio fuera del centro, esté operativo para las Hogueras de 2026.