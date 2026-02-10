Antidisturbios se despliegan junto el Consulado de Argelia en Alicante para garantizar el orden

La Policía Nacional ha desplegado antidisturbios de Valencia en el entorno del Consulado de Argelia con motivo de las aglomeraciones registradas la semana pasada por el proceso de regularización de extranjeros que ha anunciado el Gobierno.

Las grandes colas de la semana pasada no se han vuelto a registrar ni ayer lunes ni este martes, pero sí hay una gran afluencia de migrantes argelinos en la calle Pintor Velázquez y sus inmediaciones.

Agentes de la UIP en el dispositivo junto al Consulado de Argelia en Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Los agentes antidisturbios desplazados desde Valencia pertenecen a la Unidad de Intervención Policial (UIP) y se han situado en las proximidades del consulado por si es necesario poner orden en caso de nuevas aglomeraciones.

Mejora de la situación

Aunque la situación ha mejorado respecto a la semana pasada, comerciantes y vecinos aún no están contentos del todo y continúan con la recogida de firmas para que el Consulado de Argelia adopte medidas y traslade temporalmente los trámites a unas instalaciones fuera del centro urbano o a zonas periféricas.

Los comerciantes y vecinos se han quejado de problemas de seguridad, convivencia, movilidad, salubridad y económicos por la pérdida de ingresos en los comercios.

Noticias relacionadas

Los afectados también recibieron este lunes la visita de los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Alicante para conocer de primera mano sus quejas e incluso sumarse a la campaña de firmas impulsada por la Asociación de Comerciantes de Calderón de la Barca y afines y la Asociación de Comerciantes y afines Corazón de Alicante, así como otros comerciantes, residentes y vecinos.