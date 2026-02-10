El Ayuntamiento de Alicante avanza en la protección del entorno del monasterio de Santa Faz

Un paso más en la transformación del entorno del monasterio de Santa Faz. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local la contestación al Jurado Provincial de la Expropiación con la remisión de la documentación para que el Consistorio adquiera una finca por el precio de 989.170,27 euros.

La intención de la máxima institución municipal es la creación de una gran zona peatonal en el entorno del monasterio a través de la expropiación de una parcela situada junto al patio trasero del espacio religioso. La actuación se planteó inicialmente en 1992 después de que se enajenara otra parcela a mediados de los años ochenta. El gobierno local espera sumar 3.088 metros cuadrados más, que es lo que mide esta superficie.

De acuerdo con el Plan Especial de Reforma Interior del núcleo urbano de Santa Faz, está previsto destinar una superficie total de 10.852 metros cuadrados en la zona situada en la parte trasera del monasterio y la carretera de Valencia a una gran área peatonal. Para desarrollar este espacio, el Ayuntamiento necesitaba incorporar un terreno de forma triangular entre la avenida de Dénia y la calle alcalde José Abad.

Para ello, el Ayuntamiento recurre a la expropiación del terreno planteando un precio de 989.170,27 euros, teniendo en cuenta el valor de compraventa de propiedades del entorno y hechos como que la parcela no dispone de construcciones o instalaciones que se puedan tasar conjuntamente con el suelo.

La adquisición de este suelo se realizaría con la intención de acondicionarlo junto con el terreno aledaño ya expropiado “como espacio libre”, aunque no estas actuaciones no se llevarán a cabo de forma inmediata. De momento, el Ayuntamiento ha remitido al Jurado Provincial de Expropiación la propuesta de precio para la adquisición del terreno por casi un millón de euros.