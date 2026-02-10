Barcala prohíbe a concejales y asesores acceder a vivienda protegida en Alicante

Tras el escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas a personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat, entre ellas la exconcejala de Urbanismo, el gobierno de Barcala se suma al de Elche y anuncia ha que restringirá a sus concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos para optar a estos inmuebles.

"En los próximos días se dará forma a esta medida, que también queremos extender a otro tipo ayudas municipales abiertas a toda la ciudadanía, para de este modo dejar claro cuál es nuestra postura”, ha afirmado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. El edil popular ha añadido que el equipo de gobienro "está firmemente comprometido con la transparencia" y que se encuentra "reforzando los controles para que las ayudas lleguen a la ciudadanía sin ningún tipo de sospecha".

Villar ha aprovechado también para cargar contra los gobiernos de la izquierda y ha remarcado que es una medida "ambiciosa", que ningún ejecutivo local había adoptado hasta el momento en la capital alicantina, aunque sí en Elche, donde se ha anunciado apenas unos minutos antes. "No recordamos que el tripartito de izquierdas adoptara medidas de este calado, aunque también es verdad que no hizo una sola vivienda pública, ni ellos ni el Botánic de Ximo Puig, por lo que se podían ahorrar todas las medidas", ha apuntado Villar.

"Los cargos públicos, así como los asesores, reúnan o no los requisitos para acceder a una vivienda protegida, no podrán aspirar a la misma" ha recalcado Villar, después de la rueda de prensa habitual de los martes, en la que no se ha abordado este asunto. "Esperamos que el resto de grupos municipales se sumen a esta iniciativa", ha remarcado posteriormente el vicealcalde.