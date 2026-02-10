Barcala reactiva las visitas a refugios de la Guerra Civil en Alicante tras revisar el guion por exigencia de Vox

Después de semanas, incluso meses, sin avances, el gobierno municipal de Luis Barcala retoma su agenda de cumplimiento de pactos con Vox, tratando de reconducir las relaciones entre ambos grupos tras enfriarse como consecuencia de la polémica adjudicación de viviendas protegidas del residencial Les Naus.

Este mismo martes la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a una de las cuestiones que los de Abascal venían exigiendo desde el pasado año: el contrato para las visitas guiadas a refugios de la Guerra Civil una vez revisado su contenido con el visto bueno de la formación de ultraderecha. Un movimiento con el que el ejecutivo de Barcala no solo trata de retomar su colaboración habitual con Vox, sino que forzará a sus concejales, que guardan silencio tras exigir la dimisión del alcalde, a votar de la mano del PP si no quieren tumbar su propia propuesta.

Se esperaba que, además, se materializara otra cesión: un nuevo Reglamento de Subvenciones para “que no acaben en manos de chiringuitos”. Un punto que, finalmente, ha sido retirado del orden del día por parte de la Junta de Gobierno Local.

Noticias relacionadas

El movimiento, a priori, parte unilateralmente del bando popular. Fuentes de Vox afirmaron a INFORMACIÓN este mismo lunes desconocer el estado de los trámites que ahora se aprueban. Por el momento, los de Abascal siguen sin hacer nuevas valoraciones respecto a la adjudicación de viviendas protegidas a personas vinculadas con el Ayuntamiento desde que, el pasado jueves, exigieran la salida de Barcala del ejecutivo en hasta dos ocasiones.

Noticia en elaboración