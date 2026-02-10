Barcala inicia los trámites de la comisión de investigación de las viviendas protegidas de Alicante tras la presión de la izquierda

La presión de la izquierda para que el equipo de gobierno active la comisión de investigación por el caso de las viviendas protegidas de Les Naus ha tenido una primera respuesta formal. Minutos después de que el PSOE, Compromís y EU-Podemos reclamaran públicamente al alcalde Luis Barcala que convocara “de manera inmediata” el órgano aprobado por el pleno, el equipo de gobierno ha iniciado el trámite para que se designen los representantes políticos que formarán parte de la comisión.

La oposición de izquierdas, no obstante, insiste en que el paso no es suficiente si no va acompañado de una convocatoria concreta para constituirla cuanto antes y empezar a fijar calendario y comparecencias.

La comisión municipal fue aprobada por unanimidad el pasado jueves en el pleno extraordinario sobre el escándalo, una sesión bronca en el que toda la oposición, incluido Vox, llegó a pedir la dimisión del alcalde. Barcala pidió disculpas a la ciudadanía, calificó la situación de “repugnante e indignante” y prometió llegar “hasta el final”, aunque evitó pronunciarse sobre su futuro.

Cinco días después, el PSOE, Compromís y EU-Podemos han denunciado que el Ayuntamiento no había dado pasos visibles para activar el órgano y ese reproche se ha convertido en una nueva línea de desgaste político contra el regidor en la que el calendario, cuándo se convoca y cómo se pone en marcha, pasa a ser parte del conflicto.

Según ha trasladado el PSOE, el gobierno municipal ha activado ahora el procedimiento para designar a los representantes políticos que participarán en la comisión. Se trata de un paso administrativo previo para poder constituir formalmente el órgano y empezar a trabajar.

Sin embargo, los grupos de la izquierda señalan que la clave es la convocatoria de la sesión constitutiva y el arranque efectivo de la comisión para fijar un plan de trabajo, requerir documentación y decidir qué responsables deben comparecer para dar explicaciones sobre un caso que ha escalado desde el ámbito municipal al autonómico.

La portavoz socialista, Ana Barceló, mantiene la presión pese al inicio de los trámites y exige al gobierno de Barcala que convoque “de manera inmediata” la sesión constitutiva de la comisión para “fiscalizar y evaluar” lo relativo al caso. En esa misma línea, la portavoz del PSOE recuerda que el gobierno local no ha aclarado todavía a cuántos cargos del PP o personal municipal puede acabar afectando el escándalo, un punto que, a juicio de la oposición, refuerza la necesidad de que el órgano empiece a operar sin más demoras.

Barceló ha criticado el contraste entre el discurso del alcalde en el pleno y el ritmo posterior: “Contrasta muchísimo la contundencia con la que habló Barcala en el pleno extraordinario forzado por la oposición, con la parálisis en la que hemos entrado. Si tanto rechazo le produce este escándalo en las adjudicaciones de vivienda y si tan decidido está en poner los medios para esclarecer este escándalo, ya está tardando en constituir la comisión sin demorar los trámites administrativos previos”.

Y ha añadido otro reproche sobre el formato de rendición de cuentas: “Las explicaciones se deben dar en la comisión. El alcalde en el pleno no dio explicaciones y ya sabemos que no le gusta comparecer ante los medios y contestar las preguntas. Debe celebrarse ya la sesión constitutiva de la comisión de investigación que permita a la ciudadanía conocer el alcance de este escándalo protagonizado por el PP, siendo el alcalde el máximo responsable, por lo que seguimos exigiendo que dimita”.

El pulso municipal se produce mientras el caso sigue escalando en las Cortes. Allí se avanza hacia una comisión de investigación autonómica tras sumarse Vox a la iniciativa del PSPV y Compromís, lo que consolida una mayoría simple suficiente para activar el órgano en el parlamento valenciano, a la espera de votación en pleno.

Fuentes del PP han trasladado, además, que los populares votarán a favor de esa comisión, enmarcando el respaldo en que “complementa la labor de investigación” que, aseguran, está realizando la Conselleria de Vivienda y en que se apoya “con la misma transparencia” que otras comisiones.

Con ese escenario, la batalla por la comisión municipal se convierte en una pieza más del daño político que el caso Les Naus está infligiendo a Barcala en su momento más delicado como alcalde. La izquierda sostiene que el equipo de gobierno no puede limitarse a trámites preliminares y reclama un calendario inmediato. El gobierno local, por ahora, ha dado el primer paso para designar a los representantes, pero la oposición mantiene el foco en que la comisión se constituya ya y empiece a funcionar.