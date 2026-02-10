Cambios en los horarios del autobús y el TRAM de Alicante este sábado por el Carnaval
El ayuntamiento también instalará un punto violeta informar cómo actuar en casos de violencia de género
El sábado se celebra el Carnaval en Alicante y pequeños y mayores ya esperan el Sábado Ramblero para ponerse sus mejores disfraces.
Carnaval y San Valentín coinciden este 14 de febrero lo que hará todavía más especial esta celebración, cuyo programa completo puedes consultar aquí.
Horarios de autobús por el Carnaval en Alicante
Debido a esta doble fiesta, las líneas nocturnas del servicio especial del autobús funcionarán entre las 23.00 y las 06.30 horas con salidas cada media hora.
Estos autobuses llegarán a doblarse o, incluso, triplicarse con salidas cada 30 minutos. Vectalia doblará las líneas 3N (que conecta la Plaza Puerta del Mar con la Plaza de la Luna) y 13N que une el centro y la zona norte (Plaza Puerta del Mar-Villafranqueza), que pasarán de dar servicio de uno a dos autobuses y la 22N que conecta el centro con Playa San Juan (Plaza Puerta del Mar-Playa San Juan) que se triplicará con tres vehículos.
El refuerzo supone pasar de tres a siete autobuses en servicio durante la noche del Carnaval. Los horarios se podrán consultar en la aplicación para móviles 'Alicante se mueve' y las web https://movilidad.alicante.es y alicante.vectalia.es
Horario del TRAM en Carnaval
Por su parte, las líneas 2, 3 y 4 del TRAM también extenderán su horario hasta las 03.00 horas para facilitar los desplazamientos en transporte público y evitar el uso del vehículo privado en uno de los carnavales más concurridos de la Comunidad Valenciana.
Los usuarios pueden consultar los horarios de paso, además de en las estaciones y paradas de TRAM, en el teléfono de información de Atención al Cliente (900 72 04 72), así como en la página web y la app oficial.
Puntos violeta en el Carnaval de Alicante
La concejalía de Bienestar Social, que dirige Begoña León, instalará un Punto Violeta en las inmediaciones de la Casa de la Festa Manuel Ricarte, en horario de 22.00 a 03.00 horas, atendido por tres profesionales. Las agentes de igualdad repartirán material divulgativo como guías de bolsillo desplegables, y de respuesta rápida ante situaciones de violencia de género, tapavasos para prevenir la sumisión química, y chapas y pulseras con mensajes.
En concreto, las guías de bolsillo contienen información sobre qué son las agresiones sexuales y sexistas y la sumisión química, qué hacer si se sufre o presencia una y los teléfonos a los que se puede llamar para recibir ayuda.
