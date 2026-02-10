El chemsex y sus patrones de riesgo

La Generalitat, a través de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha presentado la campaña institucional "Antes de que sea tarde", una iniciativa dirigida a sensibilizar sobre los riesgos asociados al chemsex, una práctica extendida en la que se combina drogas y sexo de forma colectiva.

El director general de Diversidad, Stephane Soriano, ha explicado que el aumento de esta práctica en los últimos años ha generado nuevas situaciones de vulnerabilidad vinculadas tanto a la salud sexual como a la salud psicológica, el consumo problemático de sustancias, las adicciones, la pérdida de control, problemas socioeconómicos y dificultades para reconocer señales de alarma a tiempo.

“Tenemos el compromiso y la obligación de ayudar a detectar posibles problemas y poner a disposición todos los recursos de la administración para evitar problemas de vulnerabilidad”, ha subrayado.

Consumos

La campaña aborda de forma directa los contextos en los que suelen iniciarse estas dinámicas, en ambiente festivo y nocturno, especialmente en el ámbito doméstico, donde los encuentros pueden prolongarse durante horas o días. En ellos, el consumo de sustancias se asocia a la búsqueda de desinhibición, y también el espacio digital, en el que a través de aplicaciones y plataformas se acuerdan encuentros que, a menudo, normalizan patrones de riesgo.

Los materiales audiovisuales que acompañan la iniciativa se articulan en ocho piezas en vídeo y ocho carteles que trasladan mensajes íntimos y de reflexión, con líneas como "Cuando todo comienza a caer, aún puedes pedir ayuda"; "'Hay noches que pesan más al amanecer", "Cuando dejas de reconocerte, es momento de parar" o "Antes de elegirlo, elígete a ti", invitando a identificar señales tempranas para evitar que la situación escale. Toda la campaña se ha publicado en castellano, valenciano e inglés, con la intención de que el mensaje tenga impacto en diferentes sectores de la población.

El cartel de la campaña de la Generalitat / INFORMACIÓN

Servicios Orienta

“Antes de que sea tarde” conecta con el Servicio Orienta de la Generalitat a fin de facilitar información veraz, atención profesional y apoyo social y psicológico a las personas que puedan verse afectadas por dinámicas relacionadas con el chemsex.

La campaña subraya la importancia de poder acceder a acompañamiento especializado en el momento en que surge la duda, la inquietud o el malestar, y hace hincapié en que pedir ayuda no exige tocar fondo, sino reconocer que algo está dejando de funcionar.

Entornos seguros

La iniciativa busca aumentar el conocimiento público sobre esta realidad y favorecer una conversación informada que permita prevenir riesgos y promover entornos seguros para todas las personas.

A su vez, también cuenta con una página web del proyecto (www.antesdequeseatarde.es) en la cual se ofrecen recursos, información, la campaña completa y un apartado para pedir ayuda en espacios especializados como el Servicio Orienta o el teléfono Arcoiris 028.