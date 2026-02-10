El Consell prepara una fumigación intensiva de la residencia Santa Faz de Alicante

La Conselleria de Servicios Sociales está preparando una fumigación intensiva de la residencia CAMP Santa Faz, en la que viven unas noventa personas con discapacidad de entre 20 y 60 años, que podría requerir el traslado de los usuarios de forma puntual fuera de las instalaciones. Así lo han indicado fuentes próximas al centro, que añaden que se busca a una empresa especializada para que acceda con maquinaria y realizar una actuación a fondo, obligando la medida a la evacuación total del complejo durante 24 horas.

"Están estudiando cómo organizar el plan para poder trasladar a los internos de un espacio a otro mientras se lleva a cabo", han dicho las fuentes sobre la situación en esta residencia dependiente de la Generalitat en la que se suceden las quejas internas por la presencia de insectos y roedores en algunos momentos del año. La Conselleria de Servicios Sociales detalló ayer a este diario el informe de control de plagas de 2025, con una actuación mensual salvo en septiembre que se hicieron dos, los días 16 y el 26.

Este miércoles se ha desplazado hasta las instalaciones, un complejo formado por cinco edificios de dos plantas cada uno entre los que se encuentra un centro día, el director territorial de Servicios Sociales, Juan Manuel Galbis.

El director territorial de Servicios Sociales recorre el complejo en el que se apuntan numerosas deficiencias

Armarios con las puertas desencajadas / INFORMACIÓN

Según testigos, un grupo de personas junto al director territorial ha realizado una inspección del complejo anotando y viendo la residencia. Precisamente coincide con la publicación en este diario de un vídeo institucional de la Conselleria de Servicios Sociales asegurando que las imágenes difundidas en los últimos días no reflejan la realidad actual del centro; mostrando unos espacios pulcros y modernos con el mensaje "la Generalitat ha invertido en 2025 más de 1,4 millones de euros en esta residencia". También se ha publicado un segundo vídeo grabado por los trabajadores el sábado (mostrando fecha y hora), con numerosas deficiencias que contrastan con el anterior.

La reforma, según los empleados, se centraron principalmente en aseos; suelos; paredes, que sufren el uso de sillas de ruedas y grúas, y puertas. "Al poco tiempo volvió a deteriorarse todo. En los aseos instalaron sumideros domésticos con rosca que no están preparados para un uso intensivo. Debido a las necesidades de los usuarios, se atascan constantemente. El personal de mantenimiento advirtió que no funcionarían, pero la dirección decidió colocarlos igualmente", indicó el personal.

Una habitación con la persiana rota / INFORMACIÓN

Debido a esa mala ejecución, aseguran que los baños se inundan y que en la residencia 2 tienen que duchar (a los usuarios) utilizando botas de agua, proporcionadas al personal por una responsable, según acredita un mensaje de WhatsApp.

Respecto a las imágenes del vídeo donde aparece una cocina y una habitación, indican que pertenecen al momento posterior a la reforma pero que ya no están así y que probablemente se grabaron las estancias que mejor quedaron en su momento.

Ruido y frío

Un empleado afirma que "las puertas están peladas por los roces de las sillas y grúas, los techos de pladur están agujereados por las goteras, se oyen correr ratas por el techo, el suelo está destrozado y levantado, las ventanas muy viejas y no son doble ventana, por lo que entra ruido y frío, persianas rotas y descolgadas".

Añade que hay otro tema que repercute directamente en el bienestar de los usuarios: el material para sus camas. "Andamos muy justos de sábanas, entremetidas, rizos, etc y además de no haber material suficiente está la calidad y el estado. Tenemos rizos para proteger el colchón que son casi transparentes y no cubren bien, que ya no absorben, sábanas muy finas del uso y los lavados; y también las hay rotas que se siguen usando porque no hay suficiente material".

Otra trabajadora afirma que la mayoría de las camas de los usuarios son muy antiguas. Coincide en que el vídeo publicado por la conselleria "no es actual". Según comenta, muchas de las mejoras que se hicieron hace un año ya están deterioradas. Coincide en que intervención se centró principalmente en los baños, mientras que la infraestructura general del centro "sigue igual de deteriorada".

Los trabajadores, a algunos de los cuales se les adeuda más de 4.000 euros, no han cobrado la nómina de enero o han recibido pequeñas cantidades

Problemas salariales

En el resto del centro, prosigue, apenas se hicieron actuaciones. Algunas habitaciones se pintaron "y en la cocina tampoco se realizaron cambios más allá de pintura". También indica que los váteres antiguos retirados durante la obra permanecen apilados en las instalaciones, lo que supone un posible foco de infecciones, ya que los residentes deambulan por la zona. Este aspecto lo niega Servicios Sociales.

Agujero en las instalaciones exteriores / INFORMACIÓN

Los trabajadores del CAMP Santa Faz sufren problemas salariales y se les adeudan a algunos de ellos cantidades superiores a los 4.000 euros desde hace más de cuatro meses. Se les prometió que en la nómina de enero se regularizaría el 90 % de los pagos pendientes pero no ha sido así. Varios trabajadores no han cobrado tampoco el mes de enero y otros han recibido cantidades mínimas: 250 €, 60 € e incluso una trabajadora ha percibido solo 0,89 € (esto en otra residencia).

Por ello, describe la situación como un descontrol absoluto y afirman que el personal se encuentra en una situación límite. "No he recibido mi nómina. Ningún ingreso y he tenido que acudir a familiares y amigos para poder pagar el alquiler y comer", ha explicado una afectada.

Los sindicatos han trasladado a València la queja por los impagos. La semana pasada se reunieron con el director territorial que se comprometió a "agilizar todos los pagos pendientes, incluidos los abonos parciales de nóminas y cuestiones similares".