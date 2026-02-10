Sanidad quiere integrar a la farmacia comunitaria en el sistema como agente asistencial más allá de dispensar medicamentos

La Conselleria de Sanidad está impulsando un nuevo concierto de prestación farmacéutica para reconocer plenamente el papel asistencial de la farmacia comunitaria dentro del sistema sanitario público. Según la directora general de Farmacia, Elena Gras, la farmacia no solo asegura el acceso a los medicamentos, sino que forma parte del núcleo del sistema sanitario, con un impacto directo en la equidad, la continuidad asistencial, la calidad de la atención y la cohesión territorial, de ahí el objetivo de integrar las oficinas comunitarias en el sistema sanitario público como agente asistencial más allá de dispensar medicamentos.

En el marco de la jornada de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), que ha reunido en València a 150 farmacéuticos comunitarios bajo el lema "Actualiza tus conocimientos y habilidades", Gras ha destacado que la farmacia comunitaria es un recurso estratégico, cercano a la población, y esencial para garantizar una atención homogénea en todo el territorio, especialmente en entornos rurales o con población vulnerable, donde actúa como un verdadero nodo sanitario de proximidad. Por ello, la Generalitat anuncia que está preparando nuevas medidas de apoyo y flexibilidad para la farmacia rural.

Más comunicación

El objetivo del nuevo concierto farmacéutico es avanzar hacia un modelo más asistencial, integrando la labor del farmacéutico comunitario con otros niveles asistenciales y reforzando la comunicación con los centros de salud, para mejorar los resultados en salud, la eficiencia del sistema y la calidad de la atención.

"Desde Sanidad queremos seguir trabajando de manera conjunta con las sociedades científicas, los colegios profesionales y los farmacéuticos comunitarios, con una mirada estratégica, realista y orientada a resultados, para seguir fortaleciendo la prestación farmacéutica en la Comunidad Valenciana", ha concluido.

INFORMACIÓNTV

Marco competencial

El encuentro ha puesto de relieve la necesidad de disponer de un marco competencial "claro y actualizado" que "garantice el desarrollo profesional, el reconocimiento del valor asistencial del farmacéutico comunitario y su adecuada formación para responder a las necesidades reales de los pacientes y del sistema sanitario", según ha señalado el Colegio de Farmacéuticos de València.

En paralelo, la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria ha presentado un mapa de competencias profesionales del farmacéutico comunitario, que incluye conocimientos, habilidades y actitudes, así como dimensiones éticas, digitales, de gestión y de responsabilidad social, con el fin de orientar la formación continuada y fortalecer la identidad profesional del farmacéutico.

El documento no solo pretende describir los conocimientos, habilidades y actitudes que caracterizan al farmacéutico comunitario, sino también poner en valor su dimensión "humana, ética y social". En este sentido, el mapa de competencias elaborado por SEFAC integra competencias digitales, de gestión, analíticas, ejecutivas, éticas, colaborativas y de responsabilidad social.

Diabetes

La jornada abordó también temas de actualidad sanitaria, como la monitorización de la glucosa en pacientes con diabetes, el abordaje de la obesidad, la prevención del virus respiratorio sincitial y la resistencia a los antibióticos, así como la innovación en farmacia mediante inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones clínicas y la generación de evidencia en el entorno comunitario.

Esta edición de la jornada se celebró por primera vez de manera anual, consolidándose como una cita clave del calendario científico y profesional de la farmacia comunitaria en España, con un formato dinámico y participativo que permitió a los asistentes personalizar su aprendizaje según sus intereses profesionales.